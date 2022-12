Köln-Ehrenfeld – Die Förderschule Lindweiler Hof in der Rochusstraße in Bickendorf wurde bei den schweren Unwettern im Juli stark beschädigt – ein Bausachverständiger hat jetzt das gesamte Ausmaß ermittelt.



Wie die Stadt mitteilte, schätzt der Fachmann den Schadensumfang als „überdurchschnittlich hoch“ ein. So seien die gesamte Haustechnik im Untergeschoss sowie das Lehrschwimmbecken gänzlich zerstört worden: „Außerdem ist hier aufgrund des enormen Wasserdrucks ein großformatiges Fassadenelement abgebrochen und alle Fensterscheiben wurden zerstört“, so die Stadt. Zudem seien Inventar und Mobiliar der Schule so arg beschädigt, dass einige Möbel entsorgt werden müssen – auch Fassadenteile sind durchfeuchtet und unterirdische Leitungstrassen in Mitleidenschaft gezogen worden.



Die Schule Lindweiler Hof war vor einer Woche nach Longerich umgezogen, wo sie im Gebäude der früheren Hauptschule in der Paul-Humburg-Straße untergekommen ist. Das Gebäude diente zuvor bereits der Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule als Interimsquartier. Ob und wann die Förderschule zurück nach Bickendorf ziehen wird, ist derzeit noch ungewiss, so die Stadt: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine seriöse Aussage zu erforderlichen Maßnahmen und demnach auch nicht zu Zeitplänen getroffen werden.“ (flo)