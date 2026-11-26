Im Prinzip ist der Kölner Norden sehr komfortabel mit Sportstätten ausgestattet: Neben der Bezirkssportanlage in Chorweiler ist in fast jedem Stadtteil des gleichnamigen Bezirks ein Sport- oder Fußballplatz zu finden, ein großer Teil davon inzwischen mit Kunstrasen versehen. Doch an manchen Plätzen macht sich der Zahn der Zeit überdeutlich bemerkbar, gerade an denjenigen, die bislang nicht mit Kunstrasen gesegnet sind.

Schon seit geraumer Zeit etwa versucht der KSV Heimersdorf, auf den Zustand seines Ascheplatzes aufmerksam zu machen, der bei trockenem Wetter zur Staub- und bei Nässe zur Schlammwüste wird. Kürzlich nun meldeten sich auch Vertreter des SSV Roggendorf/Thenhoven zu Wort: Der Naturrasenplatz des Stadtteils werde durch Löcher in der Grasnarbe und Unregelmäßigkeiten des Untergrunds zunehmend zur Gefahr für die Spielenden. Beide Vereine haben dank der Platzmängel mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen, weil gerade der Nachwuchs zu anderen Vereinen wechselt.

Chorweiler: Parteiübergreifende Forderung nach Sanierung des Sportplatzes

In ihrer jüngsten Sitzung sendete die Bezirksvertretung Chorweiler nun ein Signal der politischen Unterstützung: Zunächst unabhängig voneinander hatten sowohl die CDU- als auch die SPD-Fraktion Anträge eingebracht, in denen sie sich eine Bestandsaufnahme zur Ermittlung des Sanierungsbedarfs erbaten und die fachgerechte Pflege der Anlage des SSV Roggendorf/Thenhoven einforderten.

von links: Julian Meyer, Ralf Lux, Marcos Paris Solorzano Diaz, Patrick Decker und Mattis Dieterich vom SSV Roggendorf/Thenhoven setzen sich für die Sanierung des schütteren Naturrasens ein. Copyright: Christopher Dröge

„Der Platz stellt ganz allgemein eine Gefahr dar, sowohl für die Kinder- und Jugendmannschaften, als auch für die erwachsenen Spieler“, war etwa Julian Meyer (SPD) überzeugt, worin ihm Can Kurda (CDU) zustimmte. In der Sitzung brachten die Fraktionen zusätzlich einen gemeinsamen Änderungsantrag ein, in dem sie ihre Forderungen zusammenführten: Kurzfristig sollten Maßnahmen zur Verbesserung der Bespielbarkeit eingeleitet werden, mittelfristig solle die Verwaltung mögliche Wege zu einer Sanierung aufzeigen. Sollten die nötigen Haushaltsmittel fehlen, solle gemeinsam mit dem Verein ein Weg erarbeitet werden, wie mit ehrenamtlicher Hilfe und eventuell dem Engagement von Sponsoren Verbesserungen erreicht werden könnten.

Ferner hatte die CDU-Fraktion einen weiteren Antrag formuliert, der die Stadtverwaltung aufforderte, einen transparenten Überblick über den jeweils aktuellen Zustand und die Sanierungsplanung für die städtischen Sportplätze des Bezirks vorzulegen, inklusive eines Zeitplans und der dafür benötigten Haushaltsmittel. Kurzfristige Maßnahmen zur Sicherung des Spiel- und Trainingsbetriebes sollten auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden, sowie Möglichkeiten der Unterstützung durch örtliche Unternehmen oder andere örtliche Akteure ausgelotet werden.

„Wir wissen, die Haushaltslage ist knapp“, so Norbert Schott (CDU), „aber durch ehrenamtliches Engagement und Sponsorentum lassen sich vielleicht noch andere Türen öffnen, auch wenn wir die Stadt nicht aus ihrer Verantwortung entlassen wollen.“ Die Anträge der Fraktionen sowie ihr gemeinsamer Antrag wurden letztlich beschlossen.