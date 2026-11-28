Die Situation der Schulen des Bezirks Chorweiler ist seit Jahren Dauerthema. Darin unterscheidet sich der Kölner Norden nicht von der übrigen Stadt: Teils gravierende bauliche Mängel an alternden Schulgebäuden und provisorische Container-Anbauten sind auch hier Alltag. Die neueste Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, die die Stadt Köln zu Beginn des Monats vorgelegt hatte, stieß daher auch in der Bezirksvertretung (BV) Chorweiler auf besonderes Interesse. Zur Vorstellung der neuen Planungen hatte das Amt für Schulentwicklung denn auch mit Frank Pfeuffer den Leiter seiner Stabsstelle in die jüngste Sitzung der BV entsandt.

Der legte zunächst den gesamtstädtischen Befund dar, nach dem der Geburtenrückgang in den kommenden Jahren dazu führen werde, dass die hohen Schülerzahlen in Zukunft deutlich stärker sinken werden als bislang gedacht. Viele zurzeit in Planung befindliche Schulbauprojekte sollen daher auf den Prüfstand.

Grundschulen sind in Chorweiler ausreichend vorhanden

Die kleinräumigen Prognosen für einzelne Stadtbezirke und -viertel zeigten jedoch, dass der Rückgang der Schülerzahlen in Chorweiler allgemein weniger prägnant ausfallen werde als in anderen Stadtteilen. „Dramatische Einbrüche sind in Chorweiler nicht zu erwarten“, so Pfeuffers Einschätzung. Der Bedarf an Schulplätzen im Bezirk werde daher in den kommenden Jahren vergleichsweise hoch bleiben, auch wenn sich die Situation in den einzelnen Stadtteilen teilweise sehr unterschiedlich darstellt.

Im Grundschulbereich ist die Lage laut Plan der Stadt im Bezirk unter Kontrolle: Das vorhandene Schulplatz-Angebot, inklusive der zurzeit geplanten und bereits realisierten Maßnahmen, sei für den Bedarf bis 2053 im Großen und Ganzen ausreichend. Für Merkenich etwa sah Pfeuffer überhaupt keinen Handlungsbedarf. Die dortige Gemeinschaftsgrundschule Spoerkelhof werde den zu erwartenden Bedarf decken können. Deutlich höher bleibt der Druck etwa in Roggendorf/Thenhoven, wegen des zu erwartenden Zuzugs in das Neubaugebiet „Südliche Baptiststraße“. Dieser soll neben der Erweiterung der KGS Gutnickstraße durch einen weiteren Grundschulstandort östlich des Mottenkauls aufgefangen werden. Fühlingen hat bislang keine eigene Grundschule – die Zahl der Kinder im Grundschulalter dort habe dies bislang nicht rechtfertigen können, so Pfeuffer. Angesichts der geplanten Ortserweiterung am Heinrichhofsweg könnte sich diese Einschätzung des Amts jedoch ändern, deutete Pfeuffer an. „Wir wollen die Situation im Blick behalten“, sagte er.

Im Bereich der Sekundarschulen sieht die Situation anders aus: Die Statistik zeige, dass ein hoher Prozentsatz der Fünftklässler Schulen außerhalb des Bezirks besuche, das Angebot könne den Bedarf selbst bei maximalen Klassengrößen nicht decken – vor allem die Nachfrage nach Gesamtschulplätzen übersteige die Kapazität der Heinrich-Böll-Gesamtschule deutlich. Der Bau einer neuen Gesamtschule am Holzheimer Weg in Worringen habe daher besondere Priorität – noch 2025 hatte die Verwaltung auf dem Grundstück der früheren Hauptschule den Bau einer Grundschule favorisiert. Außer einer möglichen Weiterentwicklung der beiden Hauptschulen des Bezirks richtete Pfeuffer den Blick ansonsten auf Kreuzfeld am zeitlichen Horizont: Dort könnten ab 2035 eine weitere Gesamtschule und bis zu drei Grundschulstandorte entstehen.

Die Entscheidung für eine Gesamtschule am Holzheimer Weg wurde von den Bezirksvertretern begrüßt: „Schön, dass nun auch die Verwaltung zu dieser Erkenntnis gekommen ist“, sagte etwa Can Kurda (CDU). Inan Gökpinar (SPD) hingegen kritisierte die starken Hoffnungen auf das Entwicklungspotenzial von Kreuzfeld, denn: „Kreuzfeld wird nicht gebaut werden“, davon ist Gökpinar mittlerweile überzeugt. Neben der Verzögerung im Zeitplan des Großprojekts stützte er sich dabei auf Aussagen von Oberbürgermeister Torsten Burmester, der anderen Projekten wie dem Deutzer Hafen höhere Priorität eingeräumt habe.