Köln – An einer weiteren Demonstration gegen den Krieg gegen die Ukraine haben sich am Donnerstagabend in der Innenstadt etwa mehr als 1000 Menschen beteiligt. Aufgerufen hatte das Klimabündnis „Fridays for Future“, das – ausnahmsweise an einem Donnerstag – deutschlandweit ähnliche Kundgebungen organisierte.

Nach dem Auftakt auf dem Heumarkt zog ein Demonstrationszug über die Cäcilienstraße auf den Neumarkt und über die Komödienstraße zurück. „In diesem Fall gibt es einen fundamentalen Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Frieden, denn Russlands Angriffskrieg wurde wesentlich durch unsere Gasimporte finanziert. Diese fossile Abhängigkeit und Erpressbarkeit muss beendet werden“, sagte Pauline Brünger von Fridays for Future.

An Rosenmontag hatten sich etwa 250 000 Menschen an einer Friedensdemo durch die Innenstadt beteiligt, zuvor hatte es kleinere Friedenskundgebungen auf dem Neumarkt und in Kalk gegeben sowie am Dienstag in der Südstadt.