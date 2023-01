Ehrenfeld – Bagger, Zäune, Lärm und Enge: Seit Monaten dauert das Baustellen-Chaos im Kölnisch Quartier nun schon an. Zumindest die Arbeiten am Barthonia-Forum zwischen der Postfiliale und dem Kaufland könnten bald jedoch abgeschlossen sein.



Wie die Stadt Köln mitteilte, sei die Besichtigung zur abschließenden Fertigstellung auf Ende September terminiert. Das Erd- und das Untergeschoss der Shedhalle mit ihrem „Sägezahndach“ sowie das Erdgeschoss des Rundbaus sollen in Zukunft von der Kölner Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) genutzt werden.

Räume für 900 Studierende

Im Rahmen der Bauarbeiten entstehen hier Lehrräume für knapp 900 Studierende sowie 20 Dozenten und Mitarbeiter. Ihren Hauptsitz hat die FOM im Rheinauhafen. Wie Thomas Kirschmeier, Sprecher der Hochschule erklärt, soll dieser Standort auch weiterhin erhalten bleiben. Die steigende Zahl an Studierenden aber mache eine Expansion in das Ehrenfelder Barthonia-Forum notwendig: „In Köln zählen wir mittlerweile zwischen 4000 bis 5000 Studierende”, so Kirschmeier, „und die wollen wir natürlich alle unterbringen können.”



Nach dem Ende der Bauarbeiten geht es dann zunächst an die Möblierung der Hörsäle und Büros. Bezugsfertig sind die Räumlichkeiten voraussichtlich im ersten Quartal 2022. Dann sollen die ersten Vorlesungen im Ehrenfelder Standort der FOM stattfinden: „Wenn alles fertig ist und Corona hoffentlich vorbei, können wir vielen jungen Menschen zusätzliche Plätze zum Studieren anbieten”, so Kirschmeier.