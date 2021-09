Kollision mit geparktem Pkw in Köln: E-Scooter-Fahrer erleidet schwere Kopfverletzungen

Köln-Bickendorf -

Am Samstagmorgen ist ein mutmaßlich stark alkoholisierter 22-Jähriger nach einem Sturz mit einem E-Scooter mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie die Polizei mitteilte. Zeugenaussagen zufolge war der junge Mann gegen 8.30 Uhr mit einem Leihscooter in Köln-Bickendorf Schlangenlinien fahrend auf dem Häuschensweg unterwegs, als er mit einem geparkten BMW kollidierte, mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug und bewusstlos liegen blieb. (red)