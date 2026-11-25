Die Klassen haben sich gewissenhaft auf den großen Tag vorbereitet. Auf der Bühne der Aula können ihre Vertreter stolz große, selbst gestaltete Plakate präsentieren. „Wenn jemand im Sportunterricht nie einen Ball bekommt, spielen wir ihn/sie bewusst an“, lobt etwa die 5c auf ihrem Poster. Die 6c verspricht: „Wir trösten andere Kinder, wenn sie etwas auf dem Herzen haben“, und die 7d wird „auf dem Spielplatz niemanden wegen Herkunft oder Aussehen ausschließen.“

Erst zu Beginn des Schuljahres hatten Lehrer und Kinder das nagelneue Gebäude der Gesamtschule Ossendorf an der Fitzmauricestraße bezogen. Die Schule wächst nun schrittweise um jeweils einen Jahrgang und kann maximal 1300 Schüler aufnehmen. Bis es so weit ist, wollten die rund 400 dort bereits unterrichtenden Kinder aber nicht warten: Bei einer anonymen Abstimmung hatten sich 78 Prozent der Fünft- bis Siebtklässler dafür entschieden, sofort dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ beizutreten. Bundesweit gehören ihm etwa 5200, in Nordrhein-Westfalen 1500 Schulen an.

Gleich neben dem Eingang zur Mensa haben SV-Lehrerin Veronika Lades und SV-Lehrer Nils Müller, Schulleiterin Birgit Specht, die Schülersprecher Tim und Sima sowie Rapper Mo-Torres (v. l.) die Plakette aufgehängt. Damit sie auch jeder sieht. Copyright: Hans-Willi Hermans

Zivilcourage statt Schweigen: Plakette für die Gesamtschule Ossendorf

„Ihr gehört zu den jüngsten Mitgliedern“, begrüßte Irmgard Coerschulte vom Kommunalen Integrationszentrum Köln und Regionalkoordinatorin für das Netzwerk, die versammelten Kinder zur feierlichen Übergabe der Plakette. Sie zitierte den früheren UN‑Generalsekretär Kofi Annan: „Alles, was das Böse benötigt, ist das Schweigen der Mehrheit“, und erinnerte die Schüler daran, dass die Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ auch eine Selbstverpflichtung zur Zivilcourage ist – auf dem Schulhof, im Bus, im Klassen-Chat.

Auf der Bühne bewies die Theater-AG der Schule, dass die Kinder das schon ganz gut verstanden haben. Zu Beginn einer kleinen Szenenfolge hängen einige aufgeregt die „Schule mit Courage“-Plakette auf und posen anschließend lächelnd für ein Foto. Doch am nächsten Morgen sind die guten Vorsätze bereits vergessen. Eine Mitschülerin muss wegen ihres Aussehens hören, dass sie „hier nicht hingehört“, aber viele Kinder wollen lieber nicht eingreifen und sehen weg: „Soll doch ein anderer machen“, „Ich will keinen Streit“, sagen sie sich. Bis ein Mädchen den Übeltäter anspricht und ihm erklärt, dass sein dummer, „witzig“ gemeinter Spruch in Wirklichkeit blanker Rassismus ist. Ein Schild aufzuhängen genügt eben nicht, denn „ein Schild kann nicht sprechen, wir aber schon“, sagen die Kinder zum Abschluss im Chor.

Dass ein Schild allein noch keine Probleme löst, daran erinnerte auch Schulleiterin Birgit Specht: „Aber nicht jeder von uns ist von Natur aus mutig, und niemand sollte sich in Gefahr begeben. Aber man kann immer Hilfe holen.“ Petzen sei das nicht, sondern Unterstützung für ausgegrenzte Kinder. Die Siebtklässler Sima und Tim, die souverän durch das Feierprogramm führten, wiesen darauf hin, dass Mitschüler häufig leichtfertig und fast ohne Absicht wegen ihrer Religion, Hautfarbe oder Sprache diskriminiert werden: „Es ist nicht wichtig, wie es gemeint ist, sondern wie es ankommt“, sagte Sima.

Rapper Mo-Torres wird Pate der Gesamtschule Ossendorf

Als Pate wird Rapper Mo-Torres die Gesamtschule künftig bei der Umsetzung des „Schule mit Courage“-Programms unterstützen. Er performte die Stücke „Übertrieben schön“ und „Oh mein Gott“ unplugged zu Gitarrenbegleitung und erzählte von positiven Erfahrungen: „Ich komme aus Bickendorf, habe aber einen Großteil meiner Kindheit auf einem Bolzplatz in Ossendorf verbracht. Alle hatten da unterschiedliche Hintergründe, aber das war ganz normal und hat gut funktioniert.“