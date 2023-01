Expansion in sechs deutsche Städte Türkischer Lieferdienst Getir kommt nach Köln

Köln – Der türkische Schnelllieferdienst für Lebensmittel Getir will nach Köln expandieren. Köln gehöre zu den sechs Städten, in denen Firmenchef Nazim Salur seinen Service anbieten will. Geplant sei dies im Oktober in Hamburg, anschließend in Köln, Düsseldorf, Dortmund und Essen und eine Stadt in Süddeutschland, sagte Salur der „Welt”. Die Zahl der Mitarbeiter soll bis Ende 2021 von derzeit 300 auf rund 1000 steigen. „Für die nächsten zwei Jahre gehe ich von 10.000 Arbeitsplätzen in Deutschland aus“, so Salur.

Das von Salur 2015 in Istanbul gegründete Unternehmen ist bisher in Deutschland noch kaum bekannt, gilt mit einem Unternehmenswert von umgerechnet 6,8 Milliarden Euro als das wertvollste Start-up der Türkei. Bisher sammelte Getir (zu deutsch: „Bring“) knapp eine Milliarde Dollar bei Investoren ein, darunter in Deutschland. Auch in London, Paris und Amsterdam fahren seit wenigen Monaten die lila-gelben Elektro-Mopeds der Getir-Boten.

Zu den umstrittenen Arbeitsbedingungen für die Kuriere von Schnelllieferdiensten sagte Salur, Getir zahle einen Stundenlohn von anfänglich 10,50 Euro. Die Boten hätten die Wahl zwischen unbefristeten festen Vollzeitstellen und temporären oder Teilzeit-Jobs. Zudem würden an den Verteilstellen Ruheräume und Toiletten zur Verfügung gestellt. Die körperliche Belastung halte sich durch die Verwendung von E-Mopeds in Grenzen. Auch werde kein Bote zu übermäßiger Eile gedrängt. (ris)