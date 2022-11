Bei dem Brand in Porz wurden fünf Personen verletzt.

Köln – Großer Feuerwehreinsatz in Köln: Im Stadtbezirk Porz hat es am Donnerstagabend gebrannt. Betroffen war ein Haus in der Mühlenstraße.

Insgesamt sollen ersten laut ersten Informationen fünf Personen verletzt worden sein. Vor Ort waren neben der Feuerwehr auch Einsatzkräfte der Polizei und mehrere Rettungswagen. (red)

Mehr in Kürze an dieser Stelle.