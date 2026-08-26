Auf die Bahnen und Straßen Kölns kommt ein großer Ansturm zu. Denn von Dienstag (25. August) bis Sonntag (30. August) findet die jährliche Gamescom statt. Rund 350.000 Menschen werden auf dem Kölner Messegelände erwartet. Denn es gibt einiges zu sehen, und anzuspielen.

Die Gamescom ist in den vergangenen Jahren zur größten Computerspielemesse der Welt gewachsen. Das hat auch damit zu tun, dass die bis dahin größte Messe „Electronic Entertainment Expo“ (kurz: E3) nach der Corona-Pandemie nicht mehr auf die Beine finden konnte. Nach zwei Komplett-Absagen 2022 und 2023 stellte die ESA sie schließlich ein. Daraufhin verschob sich der Fokus nach Köln. Die Gamescom war bis dahin die europäische Nummer eins.

Gamescom 2026: Diese Spiele-Highlights werden erwartet

Seitdem kommen erst recht Entwickler und Publisher aus aller Welt einmal im Jahr nach Köln, um für sechs Tage ihre Spiele, neue Inhalte und Software vorzustellen. Doch nicht nur Videospiel-Fans, sondern auch Cosplayer und Influencer kommen, um sich zu treffen und Videospiele anzuschauen und anzuspielen.

Bis Sonntag (30. August) findet in Köln die größte Videospielmesse der Welt statt – die Gamescom. Copyright: Nico Tapia/dpa-tmn

Nach dem Fachbesuchertag am Mittwoch öffnet die Messe für alle Besucherinnen und Besucher schließlich am Donnerstagvormittag. Zu den Ausstellern gehören Größen wie Samsung, EA, Konami, Ubisoft, Xbox und Nintendo, aber auch Hochschulen und Stiftungen.

Das Besondere für die Besucherinnen und Besucher bei der Gamescom ist, dass sie noch nicht erschienene Spiele testen können. Dazu gehören dieses Jahr Highlights wie beispielsweise das heiß erwartete „Gears of War: E-Day“ (Microsoft Xbox, Halle 7), „Alien: Isolation 2“ (Sega, Halle 7), „Dragon Ball Xenoverse 3“ (Bandai Namco, Halle 6), die Fußball-Simulation „EA Sports FC 27“ (EA, Halle 9) oder der Ego-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 4“ (Activision, Hallen 7 & 9). Gerade bei diesen bekannten Games kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Ebenfalls anspielbar sind neue Erweiterungen (DLCs) bestehender Spiele wie „Street Fighter 6“ (Capcom, Halle 9) oder der „American Truck Simulator“ (SCS Software, Halle 10.1). Aber auch bereits Erhältliches kann getestet werden, beim japanischen Entwickler Nintendo sind das zum Beispiel „Mario Kart World“, das kürzlich erschienene „Splatoon Raiders“ oder „Donkey Kong Bananza“ aus dem vergangenen Jahr.

Neben der Software sind auf der Gamescom aber auch viele Hardware-Neuerungen zu finden. Samsung präsentiert neue Gaming-Monitore mit 6K-Auflösung, sowie AMD ihre neuesten Ryzen-Prozessoren. Erfahrungsgemäß verteilen manche Stände zudem kleinere Geschenke und kostenlose Getränke.

Unrailed, Outbound & Co.: Indie-Area gibt kleinen Entwicklern eine Bühne

Neben den großen Namen bietet die Gamescom auch kleinen Entwicklern eine Plattform, die in dieser Form eher selten ist. In der „Indie-Area“ (Halle 10) können Fans nämlich auch Indie-Games spielen, die Einzelpersonen oder kleine Teams entwickelt haben. Oftmals steht die Entwicklerin oder der Entwickler direkt daneben, und kann exklusive Einblicke geben oder etwas zur Entstehungsgeschichte erzählen.

Anders als bei den „Großen“ steht hier meist aber nur ein Monitor zur Verfügung, trotzdem kommt es zu keinen langen Wartezeiten. Mehrere Dutzend Entwickler sind auch dieses Jahr mit ihren Spielen vertreten, unter anderem der zweite Teil des Zug-Konstruktionsspiels „Unrailed“, das Open-World-Reisespiel „Outbound“ oder der Action-Plattformer „Neon Abyss 2“ – aber auch zum Beispiel „Recur“ und „Stuntboost“ aus Deutschland.

Gamescom ONL: Neue Trailer bei Opening Night Live

Noch vor dem Fachbesuchertag und der Eröffnung für alle ab Donnerstag macht die "Gamescom Opening Night Live" übrigens am Dienstagabend um 20 Uhr den Auftakt in Köln. Für viele Interessierte gehört auch das zu den Highlights, denn hier kommen die meisten Ankündigungen. Die Show findet ebenfalls auf dem Messegelände statt und wird live auf YouTube und Twitch übertragen.

Mehrere zehntausend Menschen schauen dann weltweit dabei zu, wie exklusive Trailer gezeigt, neue Spiele oder DLCs angekündigt und Gameplay-Sequenzen enthüllt werden. Durch den Abend führt der Videospiel-Journalist und Moderator Geoff Keighley.

Neben der Computerspielemesse gibt es auch erneut das Gamescom City Festival. Copyright: Martina Goyert

Gamescom City Festival gehört für viele auch zu den Highlights

Die Gamescom bringt zudem Musik in die Stadt, für die es weder ein Ticket, noch langes Anstehen braucht. Auf zwei Bühnen in der Kölner Innenstadt gibt es Acts, einmal auf der Hauptbühne am Hohenzollernring und dann auf einer weiteren am Rudolfplatz. Die Acts treten am Samstag und Sonntag auf, darunter Gildo Horn, Fewjar, Thees Uhlmann und Klee.

Weitere Highlights auf der Messe sind unter anderem die „Cosplay Village“, für Fans Signierstunden mit bekannten Influencern oder die „Retro & Family Area“ mit Spielen wie Pong, Arcade-Games, sowie verschiedene Live-Veranstaltungen in der „Event-Area“.