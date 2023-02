Köln – Chartplatzierungen und Live-Tourneen, Kino- und Fernsehproduktionen – es wäre ein Leichtes gewesen, einfach so weiterzumachen. Aber Heiko und Roman Lochmann haben stattdessen einen anderen Weg gewählt. Die beiden Zwillinge haben alles hinter sich gelassen und nochmal ganz von vorne angefangen. Eine Suche nach sich selbst begann, die in ihrem neuen Band Projekt HE/RO mündet.

Zusammenarbeit mit Alexis Troy

„In den letzten drei Jahren haben wir uns uns immer wieder Gedanken darüber gemacht, wer wir eigentlich sind und was wir mit unserer Musik erreichen wollen.“ Gedanken, die in dem Debütalbum zu finden sind, an dem die Zwillinge gerade mit Alexis Troy arbeiteten. Der Gold- und Platinproduzent hat in den letzten Jahren die deutschsprachige Musiklandschaft von RIN bis Clueso geprägt wie kaum jemand sonst. Mit HE/RO arbeitet er an einem ganz eigenen Soundbild. „Wir wollen Punk und Rock mit Pop verbinden – aber wir feiern auch das Nischige und Experimentelle, wollen verrückte Dinge tun und uns etwas trauen“, erklären HE/RO.

So entstehen Songs über Momente, in denen kurze die Welt stehenbleibt, in denen man sich unverstanden und vielleicht sogar fehl am Platz fühlt und Nichtstun die beste aller Lösungen zu sein scheint. Musik für jeden Menschen, der manchmal nicht weiß, wer er ist, wo er herkommt oder hinwill. Aber auch Musik, die echt ist, die einem das Gefühl gibt, dass schon alles genau so okay ist, wie es ist – vor allem man selbst. „Wir wollen Songs machen, die all das vereinen, was wir sind. Songs, die aber auch für andere etwas bedeuten. Songs, die guttun und einen umarmen.“

Nach sechs veröffentlichten Singles und den Hits „Kuss an Dich“ und „Gar Nix“, erscheint am 13.05.2022, dem 23. Geburtstag von Heiko und Roman Lochmann, das Debüt-Album „Teen Star Dilemma“ ihrer Band HE/RO. Am 15. Mai 2022 folgt das erste Konzert des Duos im Theater im Tanzbrunnen vor 1.800 Fans. Ticketpreis: 30 Euro inkl. VVK-Gebühr. Beginn: 18 Uhr, Einlass: 16 Uhr. Tickets gibt es unter www.koelnticket.de.