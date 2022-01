38-Jährige belästigt: Bekannter Sexualstraftäter nach erneuter Tat in Köln angezeigt

Köln -

Ein 41-jähriger Mann aus Ruppichteroth ist am Sonntagmorgen am Kölner Hauptbahnhof zum wiederholten Male wegen sexueller Belästigung aufgefallen. Eine 38-jährige Frau erstattete gegen 8 Uhr morgens Anzeige, nachdem der Mann sie bedrängt haben soll.

Laut Aussage der Bundespolizei habe sie in der C-Passage des Hauptbahnhofs ihren Kaffee trinken wollen, als der Mann sich neben sie setzte und angefangen haben soll, ihren Rücken zu streicheln und sie an den Brüsten anzufassen. Obwohl die Frau den 41-Jährigen sofort aufgefordert habe, das zu unterlassen, soll er weitergemacht und ihr zusätzlich mehrere Finger in den Mund geschoben haben.



Die 38-Jährige habe daraufhin angefangen zu schreien, Mitarbeitende der Deutschen Bahn seien ihr zu Hilfe geeilt. Die Mitarbeitenden gaben gegenüber der Bundespolizei an, dass zum Zeitpunkt ihres Eintreffens der Mann die Frau umarmt haben soll.



Zwei Sicherheitsmitarbeiter hielten den 41-Jährigen fest, bis die Bundespolizei eintraf. Bei der Überprüfung des Mannes fiel auf, dass er schon mehrfach wegen Sexualdelikten in Erscheinung getreten ist. Die Bundespolizei veranlasste die Sicherung der Videoüberwachung und leitete ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den Verdächtigen ein. (red)