Im September hat die Kölner Stadtverwaltung einen Entwurf für den Doppelhaushalt 2027/2028 vorgestellt. Viele Vereine bangen seitdem um ihre Förderungen, denn im Entwurf, scheinen zahlreiche Zuschüsse gestrichen. Das Haushalts-Bündnis im Rat aus Grünen, CDU und SPD hat den Entwurf nun leicht angepasst und für die nächsten beiden Jahre jeweils 25 Millionen Euro umgeschichtet. Gemessen an Ausgaben von mehr als sieben Milliarden Euro sind das nur jeweils 0,35 Prozent beziehungsweise 0,33 Prozent. Für Vereine und Initiativen, die zuvor leer ausgegangen sind, können ungeplante Zuschüsse trotzdem entscheidend sein.

Durchsuchen Sie hier die Liste, wer in Köln wie viel Geld durch die Änderungen am Haushalt der Politik erhält: