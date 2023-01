Humboldt/Gremberg – In Humboldt/Gremberg sind am Dienstagnachmittag zwei Männer auf offener Straße angeschossen und schwer verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und fahndet nach einem oder mehreren Tätern, die nach den Schüssen in einem Auto vom Tatort an Ecke Gießener Straße/Usingerstraße flüchteten. Die Polizei geht von einer Auseinandersetzung im Rockermilieu aus.



Lamborghini sichergestellt

Um 15.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, als einer der beiden Schwerverletzten die Gießener Straße entlanglief. Am Tatort stellten die Beamten einen weißen Lamborghini sicher, in dem die Männer zuvor gesessen hatten, und sicherten Spuren. Ein BMW, der neben dem Sportwagen abgestellt war, wurde ebenfalls von den Schüssen getroffen.



Weitere Einzelheiten zum Hergang der Tat will die Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekanntgeben. (red)