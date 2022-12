Köln-Höhenberg – In Höhenberg ist in der Nacht zu Freitag ein Lkw-Pritschenwagen komplett ausgebrannt. Die Kölner Polizei sucht nach Zeugen, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Passanten hatten gegen 5.30 Uhr den brennenden Fiat Transporter in der Burgstraße bei Feuerwehr und Polizei gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand dieser vollständig in Flammen.

Ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung zu dem Feuer geführt hat, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 und per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)