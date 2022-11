Köln-Vingst – In Köln-Vingst hat am Nachmittag eine Razzia in einem Vereinsheim der Rockergruppe Iron Bulls stattgefunden. Gegen einen 36-jährigen Kölner aus der Führungsriege der Gruppierung läuft laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der Mann soll dauerhaft auf dem Gelände leben und im Besitz mehrer scharfer Schusswaffen sein.

Das Vereinsheim der Rockergruppe Iron Bulls wird durchsucht. Copyright: Arton Krasniqi

Bei der Durchsuchung waren Spezialeinheiten im Einsatz. Die Ermittler stellten unter anderem Munition sicher. Scharfe Waffen wurden nicht gefunden. Beim Betreten des Geländes wurden die Beamten von einem Hund angegriffen, der daraufhin erschossen wurde.



Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. (red)