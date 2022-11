Neues Baugebiet in Köln-Merheim Wohnungen für Senioren und Familien geplant

Merheim – Die jahrelange Hängepartie um die Bebauung einer der letzten Brachflächen auf dem ehemalige Madaus-Gelände in Nachbarschaft der Merheimer Kliniken ist beendet.



Das Areal zwischen Ostmerheimer Straße, Auf dem Eichenbrett, Salbeiweg und Hibiskusweg, das vor mehr als 20 Jahren lange Zeit zunächst für eine Protonen-Klinik reserviert war, die dann aus Kostengründen doch nicht realisiert wurde, wird nun endlich zu Bauland. Nachdem die Kalker Bezirksvertretung und der Stadtrat schon vor knapp eineinhalb Jahren dem Bebauungsplan zugestimmt hatten, ist den Investoren vom bundesweit tätigen Unternehmen Interhomes AG aus Bremen nun von der Stadt das Baurecht für rund 150 Wohneinheiten erteilt worden.

„Wir sind sehr froh, dass unsere Planungen nun Realität werden und wir nach sieben Jahren Vorlauf ein aufwändiges Bebauungsplanverfahren erfolgreich zum Abschluss bringen konnten und nun dringend benötigten Wohnraum für viele Menschen in Köln schaffen können“, sagte Interhomes-Vorstand Frank Vierkötter und kündigte an, bald mit dem Verkauf von Häusern und Wohnungen sowie mit dem Bau zu beginnen.



In den kommenden Jahren sollen auf dem gut 15.000 Quadratmeter großen Areal 40 Reihenhäuser und 112 Wohnungen in dreigeschossigen Häusern entstehen. Und 67 der Wohnungen sind als seniorengerechte und barrierefreie Wohneinheiten geplant. Außerdem soll in dem Baugebiet ein knapp 1000 Quadratmeter großer öffentlicher Kinderspielplatz entstehen.

Zufrieden mit dem Ausgang der langen Verhandlungen ist auch der für Merheim zuständige Stadtverordnete Gerrit Krupp (SPD). Er hatte sich immer wieder in die Beratungen eingeschaltet und den Wunsch vieler alteingesessener Merheimer und des Bürgervereins nach seniorengerechten Wohnungen in ihrem Veedel eingebracht und letztendlich mit durchgesetzt. „Ich freue mich sehr, dass nun das im Stadtteil benötigte Angebot an Seniorenwohnungen geschaffen wird und die Merheimer so auch im Alter ihrem Stadtteil verbunden bleiben können“, so Krupp. „Bislang gab es solche Angebote ja nur in umliegenden Stadtteilen. Mit langem Atem und Hartnäckigkeit ist es nun gelungen, diese Lücke zu schließen.“

So soll die neue Siedlung einmal aussehen. Copyright: Visualisierung: Interhomes

Die Erschließung des Grundstücks ist bereits angelaufen. Die in den vergangenen Jahren, als das Gelände brach lag, wild wuchernden Bäume und Sträucher sind gerodet, erste Baugruben bereits ausgehoben worden. Auch die Bauanträge für die Häuser und Wohnungen sind bei der Stadt eingereicht.



Wie die neuen Häuser künftig mal aussehen werden, kann man in der direkten Umgebung schon ganz gut sehen, denn Interhomes hatte schon zwischen 2007 und 2012 auf dem früheren Madaus-Gelände – läuft heute als Siedlung unter der Bezeichnung „Merheimer Gärten“ – auf sieben Baufeldern insgesamt 125 günstige Reihenhäuser gebaut. „An das Gelände wollen wir nun mit dem neuen Quartier unter der Bezeichnung Romantica 8 auch vom äußeren Erscheinungsbild her anschließen“, sagte Rasmus Furkert von der Interhomes-Regionalleitung Rhein-Ruhr.

Als Ausgleich für die Rodungen hatte sich die Verwaltung mit der Baufirma auf die Neupflanzung von 65 Bäumen sowie die Anlage einer 500 Quadratmeter großen Wiese in Brück geeinigt. Dazu hatte Furkert den Kalker Bezirksvertretern zugesagt, dass man zu den geplanten Bäumen im neuen Baugebiet auch umfangreiche Hecken anlegen und einen zehn Meter breiten Grünzug erstellen wolle. Auch einige Dächer und die vorgesehene Tiefgarage sollen begrünt werden.