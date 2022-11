Aufgrund von Bauarbeiten am Autobahndreieck Heumar muss die Stadtbahn-Linie 9 erneut getrennt werden. Zwischen Samstag, dem 14. Mai um 3 Uhr bis zum Samstag, 21. Mai um 3 Uhr fährt die 9 in Richtung Königsforst lediglich bis zur Haltestelle „Autobahn“ und von dort aus zurück in Richtung Sülz. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Autobahnbrücken am Heumarer Dreieck kommt es insgesamt zu 15 Bahntrennungen.

Ersatzbus ab Ostheim

Der Streckenabschnitt zwischen der Haltestelle „Autobahn“ und der Endhaltestelle „Königsforst“ wird nicht durch den Bahnverkehr bedient. Stattdessen setzt die KVB bereits ab der Haltestelle „Ostheim“ Ersatzbusse der Linie „109“ ein. Die Busse können allerdings nicht direkt neben der Gleistrasse fahren. Sie werden über die Rösrather Straße umgeleitet und brauchen je Fahrtrichtung für die 4,8 Kilometer lange Strecke etwa zehn Minuten.

Die Ersatzbusse der Linie „109“ fahren in Ostheim an der gleichen Haltestelle wie die Linien 151 und 152 ab. Als Ersatz für die Haltestelle „Autobahn“ wird die Haltestelle „Hasencleverstraße“ der Linie 157 bedient. (awe)