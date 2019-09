Unfall in Köln-Kalk: Fünfjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Köln-Kalk -

Ein Fünfjähriger Junge ist am Samstagmittag in Köln-Kalk von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Notarzt kümmerte sich an der Unfallstelle um das Kind und begleitete es in ein Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 67-jähriger Kölner gegen 13.20 Uhr mit seinem Auto auf der Manteuffelstraße Richtung Engelstraße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste der Autofahrer in Höhe der Steinmetzstraße verkehrsbedingt kurz anhalten.



Als er danach wieder losfuhr, erfasste der Wagen das Kind, dass zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gelaufen war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (beq)