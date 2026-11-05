Am 11. November 2026 beginnt in Köln die neue Karnevalssession. In zahlreichen Kneipen und Brauhäusern wird der Sessionsauftakt ausgelassen gefeiert. Dass es dabei selten bei einem einzigen Lokal bleibt, bringen die Höhner in ihrem Lied „Jommer in en andere Kaschämm“ auf den Punkt. Das jecke Volk schunkelt, singt und tanzt und zieht anschließend weiter in die nächste Kneipe.

Wo kann man am 11.11. in Köln feiern?

Doch in welchen Kneipen wird überhaupt gefeiert? An dieser Stelle geben wir einen Überblick über 21 beliebte Kölner Karnevals-Kaschemmen, die sich am 11.11. auf jecke Gäste freuen.

Die Liste wird fortlaufend aktualisiert. Dennoch kann es auch immer kurzfristige Änderungen geben, die noch nicht berücksichtigt sind. Einige Betreiber verkaufen Eintrittskarten im Voraus. Manche Veranstaltungen können in der Zwischenzeit ausverkauft sein. Bitte vergewissern Sie sich deshalb zusätzlich auch bei den Veranstaltern.

Hier finden 21 Kneipen Erwähnung, es wird natürlich an vielen weiteren Stellen gefeiert. Ihre Lieblingskneipe ist nicht dabei? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an ksta-freizeit@kstamedien.de. Dieser Artikel spiegelt nicht das gesamte Angebot in Köln wider und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch die Reihenfolge ist willkürlich.

KARNEVAL IN DER SÜDSTADT

Lotta

Karnevalisten in der Lotta. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Die von einem Kollektiv geführte „Lotta“ am Kartäuserwall ist Kult im Südstadt-Karneval. Wo sonst Punk und Ska aus den Boxen dröhnt oder Fussballherzen höher hüpfen, erklingen an den tollen Tagen nur noch kölsche Tön. Los geht es um 11.11 Uhr ohne Kartenvorverkauf und Eintrittstickets. Dafür mit Schlange und Hütchen.

Lotta, Kartäuserwall 12, 50678 Köln | www.lotta-koeln.de | Lotta bei Google Maps

Mainzer Hof

Kneipenkarneval im Mainzer Hof 2025. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Brauhausstil, Shabby Chic und karibischer Flair: Auch im gemütlichen Mainzer Hof wird im November der Karneval eingeläutet. Wie üblich geht es hier ab 10 Uhr mit alten und neuen Karnevalsliedern zur Sache. Und das ohne vorherigen Ticketverkauf.

Mainzer Hof, Maternusstr.18, 50678 Köln | mainzerhof-koeln.de | Mainzer Hof bei Google Maps

Chlodwig Eck

Viele Karnevalisten vor dem Chlodwig Eck. (Archivbild) Copyright: Maria Gambinor

In der Traditionskneipe wird am 11.11. bereits um 9.50 Uhr mit kölschen Tön und treuer Stammkundschaft die neue Session begrüßt. Seit 1979 wird auf der Annostraße Kölsch gezapft. Über die Jahrzehnte hat sich die Kneipe zu einem beliebten Treffpunkt für Kölnerinnen und Kölner entwickelt – besonders in der fünften Jahreszeit. Einen Vorverkauf gibt es nicht. Hier gilt: Wer früh kommt, mahlt zuerst. Anstehen gehört also dazu. Bezahlt wird außerdem ganz traditionell in bar, Kartenzahlung ist nicht möglich.

Chlodwig Eck, Annostraße 1, 50678 Köln | chlodwig-eck.de | Chlodwig Eck bei Googlemaps

Bagatelle Köln zieht in den Baui

Am 11.11. hat jeder Spaß. (Symbolbild) Copyright: Martina Goyert

Bunt, voll und heimelig-kölsch geht es normalweiser auch in der Bagatelle zu. In diesem Jahr zieht man aus Gründen in den nahegelegenden Baui. DJ Pitter und DJ Kapellmeister sollen mitziehen. Vor der Türe gibt es im Aussenbereich Essen, etwa Mettbrötchen, Suppe, Halve Hahn oder Bratwurst. Alle Speisen sind im Eintritt inkludiert. Einlass ab 25 Jahren um 11.11. Uhr. Tickets kosten 25 Euro.

Hinweis: Ausverkauft

Bagatelle Köln, Hans-Abraham-Ochs-Weg 1, 50678 Köln | www.bagatelle.koeln

Im Schnörres

Der Schnurrbart ist das Symbol der Kneipe Im Schnörres. (Archivbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Die Kneipe mit dem schönen Bart feiert am 11.11. ab 10 Uhr den Auftakt der neuen Karnevalssession. Der Eintritt kostet 20 Euro, einen Vorverkauf gibt es nicht. Hier gilt noch das klassische Prinzip: Wer dabei sein möchte, muss sich rechtzeitig in die Schlange stellen.

Im Schnörres, Dreikönigenstraße 2, 50678 Köln| schnoerres.de | Auf Google Maps ansehen

SÜLZ UND KLETTENBERG, ALAAF

Petersberger Hof

Auch im Petersberger Hof wird Karneval gefeiert. Copyright: Petersberger Hof

Der Petersberger Hof in Klettenberg ist eine feste Größe im Veedelskarneval. Von Insidern nur „P-Hof“ genannt, herrscht hier an jeglichen Karnevalstagen Ausnahmestimmung. Es gibt keinen Kartenvorverkauf, ab 11 Uhr geht es los.

Petersberger Hof, Petersbergstraße 41, 50939 Köln | www.petersbergerhof.de | Der Petersberger Hof auf Google Maps.

Haus Unkelbach

Üblicherweise bilden sich im Karneval lange Warteschlangen vor dem Lokal. Copyright: Matthias Heinekamp

In der von Kölnerinnen und Kölnern nur „Unkelbach“ genannten Gaststätte auf der Luxemburger Straße herrscht während der Karnevalszeit drinnen wie draußen viel Betrieb. Beliebt ist der Laden an Karneval weit über die Grenzen von Sülz hinaus. Der Vorverkauf für Tickets startet hier immer früh, für den 11.11. ist das Gasthaus ausverkauft.

Haus Unkelbach, Luxemburger Straße 260, 50937 Köln | www.hausunkelbach.de | Haus Unkelbach bei Google Maps

KARNEVAL IM KWARTIER LATÄNG

Sessionsauftakt auf der Zülpicher Straße. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Joode Lade

Kölsche Gefühle und uriges Miteinander: In direkter Nachbarschaft zur Loreley und der Kölschbar liegt der Joode Lade als charmante Eckkneipe an der Brüsseler Straße. Am 11.11. gibt es keinen Vorverkauf. Wer geht, muss neu anstehen. Es geht früh los. Bis 10 Uhr kommt man auch mit mitgebrachtem Frühstück in die Kneipe.

Öffnungszeiten: Ab 8 Uhr

Joode Lade, Lindenstraße 62, 50674 Köln | joodela.de | Joode Lade bei Google Maps.

Zwo Einz

Etwas verborgen in der kleinen, aber unverzichtbaren Hochstadenstraße im studentisch geprägten Kwartier Latäng liegt das Zwoeinz. Einige Treppenstufen führen hinab in ein alternatives Wohnzimmer für das Veedel und die Stadt. Es ist schummrig und manchmal laut, wie am 11.11. Ab 15 Uhr wird mit DJ Schäl Sil gefeiert, wer 10 Euro zahlt, bekommt ein Ticket. Es gab einen Vorverkauf, gibt aber auch eine Tageskasse.

Zwo Einz, Hochstadenstr. 21, 50674 Köln | Auf Instagram ansehen | Zwo Einz bei Google Maps

Hellers

Warteschlange vor dem Brauhaus zum Sessionsauftakt. Copyright: Uwe Weiser

Mit ausschließlich kölscher Musik („keine Schlager“) wird im Hellers Brauhaus gefeiert. Neben echtem Kölner Karneval genießen die Gäste hier auch das eigens gebraute „Hellers Kölsch“. Tickets für 22 Euro gab es schon im Vorverkauf, dieser ist aber schon ausverkauft. Am 11.11. werden wir im Laufe des Tages immer mal wieder Gäste über die Tageskasse reinlassen. Wann und wie viele entscheidet das Personal am Tag selbst an der Türe.

Öffnungszeiten: Einlass ab 10 Uhr, Beginn um 11:11 Uhr

Hellers Brauhaus, Roonstraße 33, 50674 Köln | www.hellers.koeln | Das Hellers auf Google Maps

Schmelztiegel

Der Schmelztiegel an der Luxemburger Straße 34 ist eine der Karnevals-Hochburgen der Stadt und vereint alles, was es für die jecken Tage braucht: uriges Flair, einen kompetenten DJ, ein gemischtes und feierlustiges Publikum sowie herzliche Besitzer. Es gibt keinen Vorverkauf, Tickets kosten am 11.11. 10 Euro. Der Einlass ist um 10 Uhr.

Schmelztiegel, Luxemburger Straße 34, 50674 Köln | schmelztiegel.de/sondertage | Der Schmelztiegel auf Google Maps.

KARNEVAL IM BELGISCHEN VIERTEL

Die Vorfreude auf die Karnevalstage ist groß. Copyright: Dirk Borm

Grünfeld

Das Grünfeld ist für viele junge Menschen längst eine feste Institution im Belgischen Viertel. Hier wird Bier getrunken, gekickert und gezockt. Auch an Karneval geht es in lockerer Atmosphäre ausgelassen zu. Um 11 Uhr startet die Feier. „Erfahrungsgemäß gibt es dann auch schon eine längere Schlange. Also früh da sein lohnt sich“, heißt es.

Grünfeld, Brüsseler Str. 47, 50674 Köln | gruenfeld.bar

Zum goldenen Schuss

Leinwände versorgen FC-Fans hier in der Regel mit der wöchentlichen Portion Fußball. Am 11.11. geht es ums Schunkeln. Uniform- oder Einsatzkostüme werden hier nicht akzeptiert. Der Vorverkauf ist beendet, eine Tageskasse wird aber auch geöffnet. Mehr Infos hier.

Öffnungszeiten: Ab 9.30 Uhr ist Einlass

Zum goldenen Schuss, Antwerpener Str. 38, 50672 Köln | Facebook-Seite | Goldener Schuss bei Google Maps

KARNEVAL INNENSTADT

Gaffel am Dom

Gaffel am Dom. Copyright: Laura Klemens

Im Gaffel am Dom wird jedes Jahr ausgelassen gefeiert. Kaum eine andere Kneipe bietet eine zentralere Lage. Los geht die diesjährige Pappnas-Party um 9.11 Uhr. 2026 sind die Bands Druckluft und Lupo mit dabei.

Gaffel am Dom, Bahnhofsvorpl. 1, 50667 Köln | gaffelamdom.de

Hinweis: inzwischen ausverkauft

Kölner's

Die „Jecke Kneipe am Gürzenich“ ist seit mehr als 50 Jahren fester Bestandteil der Kölner Altstadt. Am 11.11. beginnt das Sessionsauftakt-Feiern bereits um 10 Uhr. Getränke werden über Bons abgerechnet. Wer früh kommt, hat gute Chancen, direkt hineinzukommen. Ist die Kneipe voll, heißt es Schlange stehen. Für den Eintritt ist eine Durchlaufkarte nötig, die vorab direkt vor Ort an der Theke erhältlich ist.

Kölner's, Bolzengasse 3, 50667 Köln| www.koelners.de | Das Kölner's bei Google Maps

KARNEVAL IN DEUTZ

Brauhaus ohne Namen

Lauschiger Platz im Brauhaus ohne Namen in Deutz. Copyright: Peter Rakoczy

Das Brauhaus ohne Namen punktet mit gemütlicher Atmosphäre, leckerem Essen, gutem Kölsch und am 11.11. mit rein kölscher Musik. Der Vorverkauf für die Karnevalsfeier läuft bereits, außerdem gibt es eine Tageskasse. Wie auf der Webseite angekündigt wird, kostet der Eintritt 30 Euro, vier Getränkebons sind inklusive. Ab 16 Uhr öffnet auch die Abendkasse.

Öffnungszeiten: Ab 11.11 Uhr bis 23.11 Uhr

Brauhaus ohne Namen, Mathildenstraße 42, 50679 Köln | www.brauhaus-ohne-namen.de | Das Brauhaus ohne Namen bei Google Maps

KARNEVAL IN NIPPES

An Karneval ist in allen Vierteln etwas los. Copyright: Uwe Weiser

Gasthaus im Viertel

Die urige Gaststätte in der Nähe des Lohseparks serviert nicht nur Essen und Kölsch, sondern ist auch ein beliebter Treffpunkt zum Feiern. Bei Fußball-Weltmeisterschaften kommen hier gerne Menschen aus dem Viertel zusammen – und auch an Karneval wird gemeinsam gefeiert. Am 11.11. gehen die Feierlichkeiten um 16 Uhr los. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Gasthaus im Viertel, Holbeinstraße 35, 50733 Köln | gasthaus-im-viertel.de | Das Gasthaus im Viertel auf Google Maps

KARNEVAL IN EHRENFELD

Auch in Ehrenfeld wird viel gefeiert. Copyright: Martina Goyert

Hemmer

Seit mehr als 25 Jahren wird im Hemmer kölsche Tradition gepflegt – normalerweise vor allem in der Küche und bei geselligen Abenden. An Karneval geht es hier ebenfalls jeck zu. Wer an den tollen Tagen feiern möchte, muss allerdings mit Wartezeiten rechnen. Das Warten lohnt sich: Drinnen erwartet die Gäste authentischer Kneipenkarneval. Einen Vorverkauf gibt es nicht, es gilt das Prinzip „First come, first served“. Am Tag vor und nach dem 11.11. bleibt die Kneipe wegen der Vorbereitungen und Aufräumarbeiten geschlossen.

Öffnungszeiten: Ab 10:30 Uhr

Hemmer, Subbelrather Straße 154, 50823 Köln | hemmer-koeln.de | Hemmer bei Googlemaps

Em Drügge Pitter

Tagsüber ist Em Drügge Pitter dicht, dafür nachts um so länger auf. Copyright: Grönert

Die Eckkneipe an der Venloer Straße gibt es an dieser Stelle schon etwa 20 Jahre. Tanzwütige lassen am Wochenende bei Live-Musik oder DJ-Partys gerne ihre Körper schwingen, andere vertreiben sich die Zeit beim Flippern, Dartspielen oder am Kickertisch. Am 11.11. wird mit DJ Wulf geschunkelt. Garantierter, sofortiger Einlass mit Ticket (zehn Euro) nur bis 16 Uhr. Danach ist gegebenenfalls mit längerer Wartezeit zu rechnen.

Öffnungszeiten: Einlass ab 15 Uhr

E.D.P, Venloer Str. 416, 50825 Köln | edp-koeln.de | E.D.P bei Google Maps.

KARNEVAL AM EIGELSTEIN

Am 8. Februar geht es endlich wieder los. Copyright: Martina Goyert

Anno Pief

Dr Weetschaff em Steuverhoff zo Kölle am Rhing! In der gemütlichen Kneipe, die etwas versteckt in einer kleinen, geschichtsträchtigen Seitengasse vom großen Eigelstein liegt, gibt es wie immer ausschließlich „Kölsche Tön“. Gefeiert wird hier übrigens auf „famous unterground“: Den Keller der Bar nutzen in den 1980er Jahren Herbert Grönemeyer und seine Band als Proberaum. Wer einen genauen Countdown zu den jecken Tag sehen möchte, kann sich diesen auf der Webseite der Kneipe ansehen. Karten gibt es an der Theke vor Ort.

Öffnungszeiten: Einlasszeit von 10 bis 11 Uhr

Anno Pief, Im Stavenhof 8, 50668 Köln | www.anno-pief.de | Anno Pief bei Google Maps

Kölsche Boor

Brauhaus Em Kölsche Boor. Copyright: Uwe Weiser

Auch im Brauhaus Kölsche Boor am Eigelstein wird gefeiert – und das schon seit über 260 Jahren. Karten gibt es bei rausgegangen.de ab 11,20 Euro und aufwärts zu kaufen. Es gibt Einlass-Tickets bis 13 Uhr, ab 17 Uhr, ab 20 Uhr oder All Day Tickets. Die Tageskasse öffnet ab 13:30 Uhr unter vorbehaltlicher Verfügbarkeit. Es gibt keine Garderobe.

Öffnungszeiten: Ab 11 Uhr

Kölsche Boor, Eigelstein 121-123, 50668 Köln | www.koelscheboor.com | Kölsche Boor bei Google Maps