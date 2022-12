Köln – Ein mittelschweres Unwetter sorgte an Weiberfastnacht für ein abruptes Ende der Feierlichkeiten auf den Kölner Straßen. Danach entwickelte sich das Wetter jedoch und sorgte am Samstag und Sonntag für viele Sonnenstunden. An Rosenmontag 2022 rückt der Karneval nun in den Hintergrund, der Rosenmontagszug ist abgesagt. Eine Friedensdemonstration mit mehreren zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird stattdessen auf der Streckes des Karnevalszuges durch Köln ziehen.

Sonniger Rosenmontag bei 11 Grad

An Rosenmontag scheint den ganzen Tag die Sonne bei Höchsttemperaturen von bis zu 11 Grad. Der Wind weht schwach. Die Nacht zu Dienstag wird frostig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Alle weiteren Informationen zu den Corona-Regeln in der Brauchtumszone an den Karnevalstagen oder Tipps für Karnevalskostüme für Kinder und Narrenkappen zum Selbermachen haben wir in weiteren Texten für Sie zusammengestellt. (red)