Köln – Nach dem mutmaßlichen Gifttod eines 64-Jährigen in Köln-Lindenthal ist die Schwester des Verstorbenen als Verdächtige festgenommen worden. Die 62-Jährige sei dringend verdächtig, ihren an körperlichen und weiteren Gebrechen leidenden Bruder vergiftet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Frau hatte offenbar die Pflege ihres Bruders übernommen. Beide wohnten wohl in dem gleichen Mehrfamilienhaus.



Die Festnahme erfolgte den Angeben zufolge bereits am Dienstagnachmittag. Angehörige hatten den Toten in dessen Wohnung gefunden und die Polizei gerufen. Wie lange er schon tot in der Wohnung lag, ist noch unklar. Das Opfer soll nun obduziert werden, ebenfalls ist ein chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben worden. Die Umstände der Tat sowie das Motiv sind noch unklar, ebenso die Frage, womit der Mann vergiftet wurde. Ob der Tote seiner Vergiftung vorher zugestimmt hat, ist ebenfalls noch unklar und soll nun ermittelt werden. (hol)