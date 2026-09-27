Zum „Daach der kölschen Sproch“ haben wir zehn Textpassagen aus bekannten Kölner Liedern ausgewählt. Aber welche passt zu welchem Song?
Das kölsche Musik-RätselWie gut kennen Sie sich im Liedgut der Stadt aus?
Köln ist die wohl meistbesungene Stadt Deutschlands. Nicht nur der Karneval hat eine so vielseitige Musikszene hervorgerufen, in der die kölsche Sprache den Ton angibt. Wie gut kennen Sie sich aus, wenn es um die Werke von Brings, Höhner, Fööss und Co. geht? Nach der Premiere im Vorjahr anlässlich des „Daachs der kölsche Sproch“ kommt hier ein neues, kölsches Lieder-Rätsel: Hinter welchen Textzeilen verbirgt sich welcher Song?
1. „Bliev do, wo de bess,
Halt dich irjendwo fess“
a) „Viva Colonia“, Höhner
b) „Alle Jläser huh, Kasalla“
c) „Jraduss“, BAP
2. „Dienstachs, mettwochs, donnersdachs, friedachs morjens halver zehn“
a) „Kaffeebud“, Bläck Fööss
b) „Polka, Polka, Polka“, Brings
c) „Wolkeplatz“, Miljö
3. „Dann läje ich mich supercool
Bei et Heidi en d'r Wirbelpool“
a) „Sackjeseech“, Gerd Köster
b) „Saunaboy“, L.S.E.
c) „Müngersdorfer Stadion“, Jürgen Zeltinger
4. „Jedes Johr em Winter,
wenn et widder schneit“
a) „Hück steiht de Welt still“, Cat Ballou
b) „Wenn et Trömmelche jeiht“, Räuber
c) „Rakete“, Mätropolis
5. „Ich trof e Leckerche, ich jläuv, dat stund op mich“
a) „Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche“, Höhner
b) „Dicke Mädchen haben schöne Namen“, Höhner
c) „Ich ben ene Räuber“, Höhner
6. „Eimol em Johr well mer der Drachenfels sin
wo käme mer sons hin?“
a) „Heidewitzka, Herr Kapitän“, Karl Berbuer
b) „Pirate“, Kasalla
c) „Eetz kütt et rut, rut, rut“, Eilemann-Trio
7. „Buena notte Charlotte, Mallorca si si
Dat es uns Erholung, wat bruche mer mih“
a) „Buenos Dias, Mathias “, Paveier
b) „Et Spanien-Leed“, Bläck Fööss
c) „Kölsche Fiesta“, Klüngelköpp
8. „Hück is widder su ne Ovend
Jung wie schön dich he ze sinn“
a) „Dat es geil“, Brings
b) „Du bes Kölle“, Tommy Engel
c) „Immer noch do“, Kasalla
9. „Denn du bes zwesche Himmel un Höll'
Wie ne Diamant unger all dem Jeröll“
a) „Ehrenfeld“, Brings
b) „Heimat es“, Paveier
c) „Stääne“, Klüngelköpp
10. „Wann d'r Pitter Ärm en Ärm mem Appolonia
Stell vergnög om Heimweg ahn zu knuutsche fing“
a) „Verdamp lang her", BAP
b) „Och wat wor dat fröher schön doch en Colonia“, Willi Ostermann
c) „Et Rheinpanorama“, Ludwig Sebus
Hier kommen die Auflösungen: 1.c / 2.a / 3.b/ 4.b / 5.c / 6. a / 7.a / 8.c / 9.a /10.b