Führung bei der Polizei„Daach der kölschen Sproch“ mit über 60 Aktionen

Nur wenn die kölsche Sprache wieder mehr im Alltag verankert wird, kann sie lebendig bleiben. Davon sind die Initiatoren des „Daach der kölschen Sproch“ fest überzeugt. Um die Vielfalt der kölschen Sprache sichtbar zu machen, findet der Aktionstag am Sonntag, 27. September, zum dritten Mal statt. „Es geht gar nicht darum, dass jeder und jede plötzlich wieder perfekt Kölsch spricht“, sagt Mit-Initiator und Bläck-Fööss-Gründungsmitglied „Bömmel“ Lückerath. „Wir wollen die kölsche Sprache einfach wieder mehr in den Fokus rücken und das Interesse daran wecken.“

Wenn die Sprache verloren gehe, dann sei auch die kölsche Identität in Gefahr, sagt Lückerath. Durch ihre Unbedarftheit, ihren Humor, aber auch durch ihre Nachdenklichkeit lasse sich mit der kölschen Sprache vieles ausdrücken, wo das Hochdeutsche an seine Grenzen stoße. Gemeinsam mit Bernhard Conin für die Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums, Brauchtums-Experte Wolfgang Oelsner und der damaligen Oberbürgermeisterin Henriette Reker rief Lückerath den Aktionstag 2024 ins Leben. Auch Oberbürgermeister Torsten Burmester hatte früh seine Unterstützung für den Aktionstag zugesagt.

Auch das Hänneschen-Theater ist Teil des Aktionstags. Copyright: Alexander Schwaiger

Ab 11 Uhr eröffnet der OB gemeinsam mit den Initiatoren den Tag im Historischen Rathaus. Nach den offiziellen Ansprachen gibt Gerd Köster seine kölsche Lieblingsgeschichte „Die Aap, dä Kümmel un dä Samba“ zum Besten. Im Anschluss nimmt die Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg die Gäste mit auf eine Zeitreise zum 150. Geburtstag von Konrad Adenauer und Willi Ostermann. Jürgen Nimptsch schlüpft wie beim jüngsten Divertissementchen „E Levve för Kölle“ noch einmal in die Rolle des ehemaligen Kölner Oberbürgermeisters und Bundeskanzlers Konrad Adenauer, musikalisch begleitet von einem Ensemble des Kölner Männer-Gesang-Vereins mit Melodien von Willi Ostermann.

Rathaus ist Zentrum des Aktionstags

Das Rathaus bleibt für den Rest des Tages das Zentrum des „Daach der kölschen Sproch“. Als „Die Drei vun d’r 0,2“ interpretieren die Puppenspieler des Hänneschen-Theaters kölsche Klassiker, die Akademie för uns kölsche Sproch klärt in einem Vortrag über die Entwicklung des Dialekts auf, kölsches Theater steuern die Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch mit dem Stück „Et Toupeeche“ von Änn Klinkenberg bei.

Jürgen Nimpsch (links) schlüpft noch einmal in die Rolle des ehemaligen Oberbürgermeisters und Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Copyright: Dirk Borm

Mehr als in den beiden Vorjahren rückt der Aktionstag die Musik in den Vordergrund. „Es soll kein Musikfestival sein, aber in der Musik wird über die kölsche Sprache viel ausgedrückt“, begründet Conin. Kölsche Musik sei nicht gleich Karneval. Auch losgelöst von der fünften Jahreszeit wird Kölsch gesungen. „Wir wollen Musik einbinden, die die kölsche Identität widerspiegelt“, sagt Lückerath. Auch junge Menschen wollen die Initiatoren damit verstärkt erreichen.

Beim Mitsingkonzert des Ensembles „De Knippschaff“, das das musikalische Erbe des Liedermachers Hans Knipp pflegt, geht es daher auch um die Psychologie der Texte. Viele große Hits der Bläck Fööss stammen aus der Feder Knipps. Für die psychologische Analyse hat sich das Ensemble Wolfgang Oelsner mit ins Boot geholt. Auch Ex-Höhner-Sänger Henning Krautmacher präsentiert ausgewählte kölsche Liedtexte „mit Sinn und Verstand“. „Auf Kölsch vorgelesen, hat ein Liedtext mitunter eine durchaus andere Wirkung, als wenn sie mit musikalischer Begleitung vorgetragen wird“, sagt Krautmacher. Zum Abschluss des Tages spielen im Rathaus die Bläck Fööss.

„„Daach der kölschen Sproch“

Doch auch außerhalb des Rathauses wird die kölsche Sprache an vielen Orten in der Stadt gefeiert. Im Kölnischen Stadtmuseum gibt es ein Mitmachkonzert für die ganze Familie, im Polizeipräsidium in Kalk eine Führung op Kölsch, im Brauhaus Sion oder im Haus Schwan in Lindenthal ein kölsches Kneipenquiz, im Domforum einen kölschen Schreibkurs, und im Interim der Stadtbibliothek Krätzjer von Philipp Oebel.

Das Kölner Karnevalsmuseum öffnet zum Tag der offenen Tür. Copyright: Michael Bause

Auch der Kölner Karneval beteiligt sich am Aktionstag. Das Festkomitee öffnet das Karnevalsmuseum in Braunsfeld für einen Tag der offenen Tür mit buntem Programm. Die Große Rodenkirchener KG lädt mit dem Kleingärtnerverein „Sonnenhang“ zum Frühschoppen und gemeinsamen Singen ein, die Blauen Funken führen durch ihren erst im vergangenen Jahr eröffneten Anbau im Sachsenturm.

Das gedruckte Programmheft liegt an der Pforte des Historischen Rathauses sowie des Spanischen Baus, im Bürgerbüro sowie bei vielen Partnern des Aktionstags aus, etwa im Kölnischen Stadtmuseum, in der Stadtbibliothek, bei Köln-Tourismus oder im Hänneschen-Theater. Digital gibt es das Heft auf der Homepage der Stadt Köln.https://www.stadt-koeln.de/daach-der-koelschen-sproch/index.html