„Schweren Herzens“ hat die Agentur Meyer-Konzerte die Auftritte des Komikers Ralf Schmitz in Euskirchen abgesagt. Und zwar ersatzlos, wie es auf der Internetseite weiter heißt. Schmitz sollte am 9. und am 10. September im Stadttheater gastieren, es ist aber nach wie vor vorsorglich gesperrt. Die Stadt Euskirchen lässt das Gebäude auf mögliche Schäden überprüfen. Das entsprechende Gutachten soll bis Ende dieser Woche vorliegen, wie Pressesprecher Tim Nolden am Mittwoch auf Anfrage sagte.

Die beiden Shows mit dem Titel „Schmitzmän“ waren ausverkauft. Die Agentur hätte sie nach eigenen Angaben gerne an einen anderen Ort verlegt. Die Suche nach einer alternativen Spielstätte sei jedoch erfolglos verlaufen. „Bereits erworbene Eintrittskarten können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden“, teilt Meyer weiter mit.

Das Stadttheater Euskirchen ist seit Mitte März geschlossen

Für andere Gastspiele, die in den nächsten Wochen im Theater über die Bühne gehen sollten, dort aber nicht möglich sind, wurden unterdessen andere Veranstaltungshallen gefunden.

Das Stadttheater, das auch Aula des Emil-Fischer-Gymnasiums ist, war Mitte März geschlossen worden. Auslöser war eine statische Prüfung der Dachkonstruktion. Sie sollte die Stadt in die Lage versetzen, den Sanierungsbedarf zu bestimmen. Eine erste Vorabeinschätzung der beauftragten Fachleute ergab nach Angaben der Stadtverwaltung, dass durch die 1962 gewählte Bauweise die Deckenplatten beschädigt beziehungsweise überlastet sein könnten, was womöglich die Tragfähigkeit einschränke.

Mehrere Veranstaltungen wurden abgesagt oder verlegt

Seit der Schließung wurden mehrere Veranstaltungen abgesagt oder verlegt, etwa nach Meckenheim, Zülpich, in die Aula der Geschwister-Graf-Gesamtschule und in die Alte Tuchfabrik an der Josef-Ruhr-Straße am Euskirchener Stadtrand.

Mit dem Wegfall des Stadttheaters, das 772 Sitzplätze hat, ging der Stadt zumindest vorübergehend zum zweiten Mal seit 2021 eine große Veranstaltungsstätte verloren. Damals hatte die Flutkatastrophe das frisch renovierte City-Forum unbrauchbar gemacht. Mittlerweile ist es abgebrochen worden. Der Neubau in der City Süd lässt voraussichtlich noch Jahre auf sich warten.

Die Untersuchungen am Dach dauern viel länger als gedacht

Aus den Untersuchungen am Dach soll hervorgehen, „ob das Stadttheater wieder für die Benutzung geöffnet wird oder zunächst bauliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gebäudesicherheit erforderlich sind“, hatte Stadtsprecher Nolden im März erklärt. Die Prüfung dauert länger als gedacht. Die zwischenzeitlich formulierte Hoffnung, Anfang Mai werde ein belastbares Ergebnis vorliegen, erfüllte sich nicht. Stattdessen gab die Verwaltung bekannt, dass laut Gutachter weitere Untersuchungen notwendig seien.

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die Gäste der Veranstaltungen im Stadttheater zutiefst. Wir hoffen, dass es möglichst bald Klarheit über die Situation gibt, so dass wir endlich Planungssicherheit haben, für uns und vor allem für Veranstalter und Gäste“, erklärte Bürgermeister Sacha Reichelt (CDU) dieser Zeitung.

Dass das Gutachten auf sich warten lasse, missfalle der Stadt, ergänzte Nolden. Da man Planungssicherheit bieten wolle, habe man den Veranstaltern der September- und Oktober-Termine angeboten, die im Stadttheater vorgesehenen Veranstaltungen räumlich und/oder zeitlich zu verschieben. Die erste Alternative, die geprüft werde, sei stets der Wohnraum, um möglichst im Stadtgebiet zu bleiben.

Scheide diese Halle aus technischen oder terminlichen Gründen aus, weite man die Suche auf Spielstätten im Umkreis aus. Immer seien Abstimmungen mit Veranstaltern, Vermietern, Künstlern und Dienstleistern notwendig. Manche Veranstalter, so Nolden, wollten das Ergebnis des Gutachtens abwarten. In diesem Fall werde als Veranstaltungsort weiter das Stadttheater angegeben. Dies gilt zum Beispiel für das Konzert der Gruppe Bläck Fööss am 2. Oktober.

Räuber-Konzert nach Vogelsang verlegt

Während die Auftritte des Komikers Ralf Schmitz abgesagt wurden, verlegt die Kölner Band Räuber ihr Konzert, das ursprünglich am Freitag, 4. September, im Stadttheater stattfinden sollte, von Euskirchen in das Kulturkino Vogelsang IP. Es beginnt dort am gleichen Tag um 20 Uhr. Man bedauere die Änderung sehr, sei aber froh, eine Alternative gefunden zu haben, schreiben die Musiker.

„Als kleines Dankeschön für euer Verständnis und eure Flexibilität haben wir für alle, die den Wechsel des Veranstaltungsortes mitgehen, eine kleine Überraschung vor Ort vorbereitet. Wir freuen uns, euch damit eine kleine Freude machen zu können“, wendet sich die Band im Internet an ihre Fans. Wer das Konzert nicht besuche, könne seine Eintrittskarte an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der sie erworben worden sei.

Der Kulturbetrieb der Stadt Euskirchen weist auf weitere Ortswechsel hin, die durch die Sperrung erforderlich werden. Sie betreffen Martin Schopps’ Programm „Elternabend – Wenn Schule zur Comedy-Show wird“ am Freitag, 11. September, 20 Uhr, und die Show des Duos „Die Feisten“ mit dem Titel „Moskito“ am Sonntag, 13. September, 19 Uhr.

Beide werden vom Stadttheater in die Halle Wohnraum in der Alten Tuchfabrik (Josef-Ruhr-Straße) verlegt. „Die Tickets behalten ihre Gültigkeit“, so die Stadt Euskirchen.