Köln – Mehrere Demos in der Innenstadt und in Ehrenfeld werden am Freitag auch die Polizei beschäftigen. Ab 18 Uhr ist eine linksgerichtete Kundgebung „gegen Polizeigewalt“ in unmittelbarer Nähe der Polizeiwache in Ehrenfeld geplant. Die 200 angemeldeten Teilnehmer wollen sich auf dem Parkplatz vor einem Schnellimbiss auf der Venloer Straße versammeln.



Ein Polizeisprecher kündigte an, dass eine Blockade der Zufahrten zur Wache durch größere Menschenansammlungen nicht hingenommen werden würde. Sollten deutlich mehr Teilnehmer als angenommen kommen, wolle die Versammlung zum Neptunplatz ziehen, hieß es. Die Polizei wird mit Teilen einer Hundertschaft im Einsatz sein.



Ebenfalls am Freitag ist von 14 Uhr an ein Aufzug der Klimabewegung „Fridays for Future“ von der Uniwiese durch die Innenstadt mit 100 Teilnehmern geplant. Die Kundgebung soll gegen 16.45 Uhr auf dem Alter Markt beendet sein. (hol)