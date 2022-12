Köln – Wegen zu geringer Nachfrage schließt der Energieversorger Rheinenergie sein Kundenzentrum in Köln-Deutz zum 1. April. Die dortige Nachfrage sei „seit Jahren stark rückläufig“ und rechtfertige „den hohen wirtschaftlichen Aufwand für den Betrieb des Standorts nicht mehr“, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Freitag. Damit sind die Räume auf der Deutzer Freiheit nur noch bis Ende dieses Monats zugänglich.



Für die persönliche Beratung bleibe das Kundenzentrum am Hauptsitz am Parkgürtel 24 in Neuehrenfeld geöffnet, hieß es weiter. Die Rheinenergie verwies außerdem auf die Hotline 0221/34645-300. (hol)