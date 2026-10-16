Mit den Verhandlungen um den Haushalt der Stadt Köln für die Jahre 2027 und 2028 verteilt der Rat auch Förderungen aus der Kulturförderabgabe. 5,56 Millionen Euro verteilen die drei größten Ratsfraktionen Grüne, CDU und SPD auf 30 Projekte. Die Kulturförderabgabe, auch Bettensteuer genannt, zahlen Touristen und Geschäftsreisende, die in Köln übernachten. Die Stadt nimmt so 26 Millionen Euro im Jahr ein, die zum Großteil allgemein den Haushalt aufbessern. Nicht von der Steuer profitiert die Stadttochter Köln-Tourismus. Über fünfeinhalb Millionen davon kann die Politik bestimmen.

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