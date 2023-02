Köln – In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei am Ebertplatz eine 34-Jährige festgenommen, die an einem Überfall auf eine Tankstelle auf der Boltensternstraße in Köln-Niehl beteiligt gewesen sein soll. Der mutmaßliche Mittäter, ein vorbestrafter 44-Jähriger, hatte sich bereits im Mai nach einer Veröffentlichung seines Fotos durch den Tankstelleninhaber bei der Polizei gestellt. Die Festnahme der Gesuchten erfolgte laut Polizei im Rahmen eines Einsatzes wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung in einem Club am Ebertplatz. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie zur Fahndung ausgeschrieben war. (ken)