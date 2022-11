In Köln-Ehrenfeld ist ein Radfahrer verunglückt (Symbolbild).

Köln – In Köln-Ehrenfeld ist am frühen Sonntagmorgen ein 31-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf der Inneren Kanalstraße schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam es gegen 4.20 Uhr an der Kreuzung Vogelsanger Straße zum Zusammenstoß zwischen dem Wagen eines 65-jährigen Kölners und dem Radler.

Der Radfahrer überquerte vermutlich vom Grüngürtel kommend die Innere Kanalstraße stadtauswärts. Die Polizei vermutet, dass er trotz einer roten Ampel über die Straße fuhr. Es kam zur Kollision mit dem Pkw. Der Fahrradfahrer stürzte auf den Kopf. Ein Notarzt konnte Lebensgefahr zunächst nicht ausschließen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. (red)

