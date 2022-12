Köln – Wie? Wat? Poschdäch? Wat es dat dann? Et es kein Schand, wann ehr dat nit wesst, steiht dat Woot doch en unsem dolle Kölsch-Lexikon vum Wrede och ald met enem Krüzje doför, als „geschwundenes Wort“. Et krit alsu keiner der Kölsche Pass avjenomme, dä nit weiß, dat domet „Ostern“ jemeint es.



Trotzdäm es et e schön Woot un wät, noch ens en et Jeheensschaaf jerofe zo wäde. Posch (met langem „o“) udder Poschte kütt vum hebräische „Passah“ udder „pésah“ un kom üvver et Fränkische en uns Sproch, derwiel uns huhdütsch „Ostern“ vun de Angelsachse kütt, wie „Easter“ bei de Engländer.



Dat kom us vollem Hätze

Em Hännesche-Thiater han mer uns met enem Augezwinkere „Jenöchliche Poschdäch“ udder „Jlöcksillije Poschdäch“ jewünsch, öm uns zo zeije, wat för echte un stödije Kölsche mer doch sin. Dat kom us vollem Hätze, weil mer do e paar Däch frei hatte. Dis Johr hät et Hännesche wäje dem Fladermuus-Virus noch länger frei.



Ne ahle kölsche Bruch wor et, op de Poschdäch schön neu Klamotte anzotrecke un domet en de hellije Mess zo jon. Dat wor dann et „Poschdachsbeß“. Zwesche Poschte un Pingste (klingk jot, wat?) lijen üvvrijens 50 Däch, de „österliche Freudenzeit“. Un wann mer op Kölsch sage well, dat et jet nit jit, säht mer: „Wann Poschte un Pingste op eine Dach fällt“.



Wörterbuch

Krützje – Kreuzchen

wät – wert

Jeheens – Gehirn, Verstand

Schaaf – Schrank

jenöchlich – friedsam, behaglich

Däch – Tage

stödije – prächtige

av – ab

bedde – beten

versteche – verstecken

Av dem 4. Johrhundert däte de Katholike drei Däch Poschte fiere („Triduum paschale“): Jröndonnersdach, wo Jesus met singe Jünger zo Ovend jejesse hät, Karsambsdach, wie hä sing Rau em Jrav hat, un Poschsonndach, wo hä widder operstanden es. Hück han vill Minsche noch länger frei – wäje däm bedresse Virus.



Un wat maache mer jetz op de Poschdäch, wann mer nit mih vör de Dör jon solle? De Jläubije dürfe nit zom Bedde en de Kirch, en Urlaub fahre udder fleje dürfe mer nit, de Kinos un Restorangs sin deech. Vill Lück maache sich Sorje öm ehr Uskumme. Wä keine Jade hät, muss jetz de Ostereier hinger dem Sofa un unger dem Schaaf versteche.



Beim traditionelle Famillijetreff hät mer Angs, de Ahle anzosteche

Zur Person

Walter Oepen war Puppenspieler im Hännechsen, wo er unter anderem den Schäl spielte. Er schreibt kölsche Lieder und Krätzjer. Mit dem Gitarristen der Hänneschen-Band tritt er als „Quetsch un Flitsch“ auf. Ihre CD „He kütt de Kölsch-Pulezei“ ist im Internet bestellbar. (fra)



Beim traditionelle Famillijetreff hät mer Angs, de Ahle anzosteche. Ävver met singem Leevje un Leevste darf mer noch erus spazeere jon. Un do sin mer beim ahle Goethe: Wann dä ne Kölsche jewäse wör, dann dät dä berümpte „Osterspaziergang“ us singem Faust secher esu klinge:



„Frei sin Rhing un Duffesbaach

vum Ies. Och de Vijülcher sin waach.

Alles es vum Fröhjohr jebütz, der Winter es flöck fottjeflitz.

Jung un Ahl stemmp zofridde met en: He ben ich Kölsche, he darf ich et sin!“