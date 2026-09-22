„Facettenreich“Wie sich 14 Kölner Unternehmerinnen für benachteiligte Mädchen einsetzen

„Ich hatte immer das Anliegen, etwas zu tun, das einen sozialen Mehrwert hat“, erklärt Anett Ahlefeld ihre Motivation zur ehrenamtlichen Arbeit. „Es ist ein schönes Gefühl, dass es Mädchen gibt, die durch unser Wirken eine kleine Verbesserung erleben.“ Hauptberuflich leitet sie das Möbelhaus „Smow“ am Waidmarkt in der Kölner Innenstadt, ehrenamtlich den Verein „Facettenreich“, den sie 2019 zunächst als Netzwerk für Unternehmerinnen gründete. Mittlerweile hat sich das Netzwerk zu einem gemeinnützigen Verein entwickelt, der sich für benachteiligte Frauen und Mädchen einsetzt. „Es wird so viel für Männer getan, während Mädchen sehr viel mit Vorurteilen kämpfen und sich mehr anstrengen müssen.“

14 Unternehmerinnen aus Köln und Region treffen sich einmal im Monat zu einem Stammtisch in Anett Ahlefelds Möbelgeschäft, wo sich ausgetauscht und fleißig geplant wird: „Wir sind ganz normale Frauen, denen es allen recht gut geht, und wir wollen etwas an die Stadt zurückgeben, insbesondere an diejenigen, die es nicht so einfach haben.“ Die Rekrutierung erfolgt durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Zunächst fragte Ahlefeld befreundete Unternehmerinnen, mit der Zeit sprach sie dann gezielt weitere interessierte Frauen an: „Ich habe ein gutes Händchen, Menschen, die zusammenpassen, zusammenzubringen.“

Die Mitglieder stammen aus sämtlichen Branchen: Einzelhandel wie Ahlefeld, aber auch Marketing, Reiseorganisation, Medizintechnik oder Kunst. Geöffnet ist der Verein mittlerweile für alle, aber eine gewisse Unabhängigkeit ist der Vorsitzenden wichtig: „Wir brauchen keine Menschen, die erst mal noch ihren Chef fragen müssen, bevor sie etwas machen können.“ Das helfe bei der ehrenamtlichen Arbeit, insbesondere bei der Organisation der zwei jährlichen Events – ein Charity-Golfturnier und ein „Kreativer Austausch“ – vor denen auch schon mal zehn Stunden zusätzliche Arbeit in der Woche anfallen können.

16.000 Euro beim Charity-Golfturnier gesammelt

Das bei den Events gesammelte Geld kommt den Projekten „Lobby für Mädchen“ und „Kidsmiling“ zugute. Mit der „Lobby für Mädchen“ arbeitet „Facettenreich“ schon seit einigen Jahren zusammen. Der Verein bietet Mädchen eine Beratungsstelle in Ehrenfeld sowie zwei Zentren in Mülheim und in der Innenstadt, in denen es verschiedene Freizeitangebote und Projekte gibt. „Kidsmiling“ ist eine Initiative, die es benachteiligten Kindern ermöglicht, kostenfrei und unter professionellen Trainern Fußball zu spielen; in Weidenpesch gibt es ein Training speziell für Mädchen.

Beim diesjährigen Golfturnier sammelte Facettenreich Mitte August 16.000 Euro. Der „Kreative Austausch“ findet dieses Jahr am Sonntag, 8. November, in Ahlefelds Möbelgeschäft statt. Dort stellen sich die Unternehmerinnen und geförderten Projekte vor, es gibt Essen, Trinken, Workshops, Vorträge und Versteigerungen.

Auf der Webseite des Vereins, Facebook oder Instagram kann man sich über den Verein und seine Arbeit informieren. Übrigens sind auch Männer bei „Facettenreich“ willkommen. Aber nur „als stille Mitglieder“, so Ahlefeld. „Frauen haben das Sagen.“