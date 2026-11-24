Köln hat einen Rosenmontag, einen Elften im Elften und einen Tag des offenen Denkmals. Doch ein Tag wird bisher nicht in der Stadt gefeiert: der Tag des Köbes. „Und das ist angesichts der Verdienste dieser Berufsgruppe eigentlich ein kölscher Skandal“, sagte Henning Krautmacher am Dienstag bei der Premiere des Festtages in der Volksbühne am Rudolfplatz. Ab sofort sollen immer am 24. November – einen Monat vor Heiligabend – diese Köln so prägenden Figuren geehrt werden.

„Köbes des Jahres“: Erste Ehrung geht an Olaf Goebbels

Mehr noch: Ab sofort soll jährlich ein Vertreter als „Köbes des Jahres“ gekürt werden. Der Ex-Höhner-Frontmann blickte kurz in die Geschichte. „Der Name Köbes ist die kölsche Form von Jakob, und Jakob wiederum geht zurück auf Jacobus. Und da wären wir schon beim Schutzpatron der Pilger, dessen Grab in Santiago de Compostela seit Jahrhunderten das Ziel des berühmten Jakobswegs ist“, sagte der 69-Jährige.

Der Legende nach sollen Pilger auf dem Jakobsweg auch in Köln Station gemacht haben. Und daraus hat sich die schöne Geschichte entwickelt, dass aus Jakob, dem Pilger, schließlich der Köbes wurde, der im Brauhaus die Gäste mit Kölsch versorgt.

Da im Köln-Musical „Himmel und Kölle“, das gerade seinen fünften Jahrestag gefeiert hat, die Köbes-Szene das Wir-Gefühl der Stadt wunderbar transportiert, kam das Team auf die Idee, den neuen Festtag auszurufen. Krautmacher hat für das Musical zudem das Lied „Hier kommt der Köbes“ komponiert und war deshalb der perfekte Laudator.

„Nicht nur Gäste bedienen, sondern Freundschaften stiften“

„Köbesse sind Menschen, die nicht nur Kölsch ausschenken, sondern auch Herzlichkeit. Die nicht nur Gäste bedienen, sondern Freundschaften stiften. Die nicht nur ihren Beruf ausüben, sondern kölsche Lebensart verkörpern.“ Der Sänger kreierte dafür sogar das neue Wort „Köllig“, als Verbindung von Kölsch und hillig. „Hillig weed mer em Himmel. Köllig weed mer em Hätze vun de Lück! Also in Kölle!“

Olaf „Kölschgott“ Goebbels (l.) ist der erste „Köbes des Jahres“. Von Henning Krautmacher erhielt er als Auszeichnung einen goldenen Kranz. Copyright: Daniela Decker

„Köllig ist ein Mensch, der die höchsten Tugenden kölscher Lebensart verkörpert: Herzlichkeit, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Humor und vor allem ein großes Herz. Ein Mensch, der nicht nur Kölsch im Glas, sondern Köln im Herzen trägt. Wenn der heilige Jacobus – mit C geschrieben – als Pate für den Köbes steht, dann nennen wir das Gremium, das den Köbes des Jahres auswählt, nicht Jury, sondern kurzerhand unsere ‚Curry‘.“

Der erste Preisträger ist Olaf Goebbels, der in den sozialen Medien als „Kölschgott“ zu finden ist. Seit 39 Jahren ist er in der Gastronomie tätig, aktuell als Betriebsleiter im Brauhaus „Em Kölsche Boor“ am Eigelstein. Zudem ist er seit Jahren das Gesicht von Mühlen-Kölsch auf Flyern, in Werbungen und auf der Internetseite.

„Ich sehe eben verdammt gut aus“, sagt er lachend. „Im Ernst: Ich bin komplett Köln-bekloppt. Ich liebe Kölle und die Sprache und das Getränk Kölsch über alles.“ Zur Begrüßung bedient sich der 55-Jährige gerne bei Heinz Erhardt. „Ich heiße Olaf und euch willkommen“, lautet sein Lieblingsspruch.

Als US-Sängerin Pink 2019 zwei Konzerte im Kölner Stadion gab, machte sie auch Station in der Malzmühle. Dort wurde sie von Olaf Goebbels bedient. Copyright: Olaf Goebbels

Eins seiner Markenzeichen: Hinter beiden Ohren klemmt ein Bleistift. „Ich bin Linkshänder, schreibe auf den Deckeln aber oft mit rechts. Deshalb habe ich immer auf jeder Seite einen Stift griffbereit“, sagt er.

Goebbels genießt den Kontakt zu seinen Gästen. „Ich liebe es, auch mal den einen oder anderen mit einem lockeren Spruch zu beleidigen. Das kommt bei Gruppen hervorragend an“, sagt er. Zudem ist er ein Freund der Musik. Er singt beim Männerchor „Kölsche Südkehlchen“ und trat auch schon mit Krautmacher im ZDF-Fernsehgarten sowie in der Lanxess-Arena auf.

Henning Krautmacher ist auch schon für die TV-Krimiserie „Rentner-Cops“ in die Köbes-Rolle geschlüpft. Copyright: Daniela Decker

Der nächste Höhepunkt für den beliebten Köbes steht unmittelbar bevor. „Ich habe eine Rolle im nächsten Köln-Tatort, sogar mit Text“, verriet er stolz. „In der kommenden Woche sind die Dreharbeiten.“ Überregionale Aufmerksamkeit erlangte er zudem 2019 durch ein Selfie mit US-Sängerin Pink, die er in der Malzmühle bediente.

Künftig sollen die Brauhaus-Gäste mitentscheiden, wer den Titel „Köbes des Jahres“ erhält. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Umfragen in den Lokalen auslegen, um die Besten zu ermitteln“, sagt Krautmacher.

Henning Krautmacher taufte am Dienstag auch den VW-Bulli auf den Namen „Köbes“. Copyright: Daniela Decker

Der Sänger hatte am Dienstag gleich noch eine Aufgabe. Beim neuen Festtag wurde ein weiterer VW-Oldtimer-Bulli des Anbieters „Liebe deine Stadt-Touren“ mit „kölschem Weihwasser“ getauft. Nach „Pitter“ und „Mariele“, benannt nach den Kindern von Willy Millowitsch, fährt jetzt auch ein restaurierter Bulli unter dem Namen „Köbes“ durch die Stadt.

Passend zur Taufe hatte Krautmacher ein passendes Gedicht parat: „Du sollst durch Kölns schöne Straßen fahren, Geschichten erzählen aus vielen Jahren. Vom Dom, vom Rhein, vom kölschen Leben, und deinen Gästen viel Freude geben. Ob Südstadt, Nippes oder Alter Markt, du zeigst, was Köln so liebenswert macht. Und wenn widder‘n iewije Baustell‘ dich stopp‘, dann bleib gelassen, un‘ drieß jet drop. Kein Plattfuß soll dich jemals plagen, kein Knöllchen deine Laune verschlagen. Der Motor soll schnurre, die Bremsen quietschen, dinge Schutzengel nenn‘ en doch einfach Liebchen.“