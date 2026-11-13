„Richtig und wichtig“„Kick like a Woman“-Premiere in Köln – Promis trotz Panne begeistert

Das Wunder von Bern kennen alle, die sich für Fußball interessieren. Das Wunder von Taipeh ist selbst Rheinländern nicht geläufig, obwohl eine Mannschaft aus Bergisch Gladbach die Hauptrolle spielte.

„Es ist richtig und wichtig, dass dieses Phänomen jetzt endlich mal in die Köpfe der Menschen kommt“, sagte Henning Krautmacher (69) am Donnerstagabend (12. November 2026). Da feierte Kölns neues Musical „Kick like a Woman“ seine glanzvolle Premiere vor rund 600 Gästen im Depot 1.

„Kick like a Woman“ läuft bis April 2027 im Depot 1

„Einige Lieder, vor allem der Titelsong, haben regelrecht Ohrwurm-Charakter. Und das Bühnenbild mit der LED-Technik ist sensationell und setzt Maßstäbe. Das ist bahnbrechend, was da passiert“, sagte der Ex-Höhner-Frontmann.

Ein pinkfarbener Teppich, Leckereien, die perfekt zum Ort der Handlung passten, und etliche Promis. Das Stück über Mut, Teamgeist, Freundschaft, Liebe und Emanzipation zog viele bekannte Gesichter nach Mülheim. Am Ende waren alle restlos begeistert. Es gab stehende Ovationen, nicht nur für die anwesenden Spielerinnen, die 1981 wirklich das Wunder vollbracht hatten.

„Dass die gewinnen, damit hatte keiner gerechnet“

Die SSG 09 Bergisch Gladbach holte sich vor 45 Jahren den Weltmeistertitel in Taiwan, als der DFB noch keine Frauen-Nationalmannschaft hatte. Politiker Wolfgang Bosbach (74) war seinerzeit im Vorstand des Vereins. „Unsere Frauen-Abteilung war damals das, was heute bei den Männern Bayern München ist“, sagte er. „Dass die gewinnen, damit hatte keiner gerechnet, das hat alle Erwartungen übertroffen.“

Politiker Wolfgang Bosbach kam mit Ex-Nationalspielerin Petra Landers, die 1981 zum Team gehörte, das in Taipeh den Titel holte. Copyright: Daniela Decker

Die frühere Spielertrainerin Anne Trabant-Haarbach (77) war begeistert. „Fantastisch, nach 45 Jahren noch mal so an die Öffentlichkeit zu kommen. Das ist für unsere Mannschaft eine tolle Anerkennung, die wir damals nicht ganz so wahrnehmen konnten“, sagte sie. „Wir sind total stolz und dankbar, dass unsere damalige Leistung nun zu einem Kunstwerk wird. Da sind so viele Themen drin, die heute noch aktuell sind.“

Entertainer Julian F.M. Stöckel kam mit Moderatorin Petra Stumpf. „Mit Bällen kenne ich mich aus“, scherzte der Berliner. Copyright: Daniela Decker

Viele Elemente des Musicals beruhen auf Interviews mit den damaligen Spielerinnen. Die Rahmenhandlung und die auftretenden Figuren sind hingegen frei erfunden. Entertainer Julian F. M. Stoeckel (39) war davon ganz angetan.

„Die Leute denken ja immer, dass es das Frauenwahlrecht oder das Recht auf Arbeit schon seit hunderten Jahren gibt. Alle Themen, die mit Frauen zu tun haben, kann man gar nicht genug erzählen. Das ist wie mit Schwulenrechten.“ Dem konnte Bosbach nur zustimmen. „Wir reden von den 80er-Jahren, nicht vom vorherigen Jahrhundert.“

Auch Henning Krautmacher war komplett im Fußballfieber. Copyright: Daniela Decker

Sängerin Sarah Engels (34) kannte den Hintergrund des Stücks vorher gar nicht. „Durch meinen Mann habe ich natürlich viele Berührungspunkte mit Fußball. Meine vierjährige Tochter spielt auch gerne“, sagte sie. „Ein ganz tolles Stück. Nicht nur weil es um Frauenfußball, sondern um so viel mehr geht. Es geht darum, dass wir Frauen groß träumen dürfen, es geht um Gleichberechtigung und darum, dass wir uns gegenseitig empowern.“

Sängerin Sarah Engels wollte sich die Premiere ebenfalls nicht entgehen lassen. Copyright: Daniela Decker

Schauspielerin Tina Ruland (60) konnte es zur Pause kaum abwarten, bis es endlich weitergeht. „Ich bin mega begeistert“, sagte sie. „Es ist der Hammer. Sensationell. Tolle Musik und das Bühnenbild ist ganz, ganz großartig.“

„Wie geil und kurzweilig kann man eine Geschichte erzählen?“

Passend zum Abend hatte Moderatorin Ruth Moschner eine Handtasche in Fußball-Form dabei und trug eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarbe. „Wie geil und kurzweilig kann man eine Geschichte erzählen? Das ist eine große Freude, super-emotional. Wir konnten uns kaum auf den Stühlen halten“, sagte die 50-Jährige, die Botschafterin von „Kick like a Woman“ ist.

„Die Show ist emotional, authentisch und inspirierend“, urteilte TV-Moderatorin Cathy Hummels. Copyright: Daniela Decker

„Man konnte sehen und hören, dass die Botschaft des Stücks absolut in die heutige Zeit passt. Diese Geschichte ist ein klares Ja dafür, dass Frauen sich keine Grenzen setzen lassen sollten. Ich bin als Feministin geboren und explodiere vor lauter Glück, dass diese ehemaligen Weltmeisterinnen nun auf die Bühne kommen und ins Scheinwerferlicht gerückt werden.“

Schauspielerin und Model Mirja du Mont ist eingefleischte Anhängerin von Werder Bremen. Copyright: Daniela Decker

„Fußball ist mein Leben“, sagte Schauspielerin Mirja du Mont (50). „Ich bin seit 40 Jahren Mitglied bei Werder Bremen. Dieses Musical sollten sich alle vom DFB anschauen, denn die Herren dort haben noch mal einen Kick in den Hintern verdient. Es ist lustig, spritzig, familientauglich. Dass die Männer nicht ganz so gut wegkommen, finde ich auch immer lustig.“

Moderatorin Cathy Hummels (38) bewundert ebenfalls den Mut, mit dem sich die Spielerinnen damals gegen alle Widerstände durchgesetzt haben. „Meine Antwort auf Unterschätzung ist Kompetenz. Ich lasse mir nichts sagen. Man muss immer an sich selbst glauben. Das muss man sich als Frau immer bewusst machen und das will ich auch meinem Sohn beibringen. Er ist perfekt so, wie er ist. Das muss man gerade Kindern immer wieder einimpfen.“

Die Frauen-Bundesliga-Mannschaft des 1. FC Köln war sogar mit dem Mannschaftsbus zur Premiere angereist. Copyright: Daniela Decker

Zwischen den zahlreichen Powerfrauen tummelte sich auch Komiker Tom Gerhardt (68). „Ich habe eines Tages akzeptiert, nachdem ich es anfangs nicht wirklich ernst genommen habe, dass Frauenfußball ansehnlich ist“, sagte er. Von der Bühnenumsetzung war der Schauspieler beeindruckt. „Frauenfußball als Musical? Da war ich erst skeptisch. Aber die Story ist dramatisch. Hoffnung, Enttäuschung, Sieg, Freude – es ist alles drin.“

Sängerin Linda Teodosiu (l.) und Lebensgefährtin Alexandra sahen ein Stück, in dem auch ein Coming-out eine Rolle spielt. Copyright: Daniela Decker

Die Frauen-Mannschaft des 1. FC Köln um Nationalspielerin Martina Hegering (36) und Trainerin Britta Carlson (48) war ebenso vor Ort wie Vorstand und Geschäftsführung. Auch Stürmer Ragnar Ache (28) war zu Gast. Im Depot 1 tummelten sich auch Moderatorin Marijke Amado (72), die Sängerinnen Linda Teodosiu (35) und Nici Kempermann (39), Tänzer Emil Kusmirek (36), die Models Natascha Ochsenknecht (62) und Diego Pooth (23) sowie zahlreiche Influencerinnen.

Schauspieler Tom Gerhardt zeigte sich nach anfänglicher Skepsis ganz begeistert vom Stück. Copyright: Daniela Decker

Nur eine kurze Tonpanne trübte die Premiere. Als im zweiten Teil des Stücks die Mikrofone ausfielen und vor allem Antonia Kalinowski (spielt Conny Walter) nicht zu hören war, stoppte Regisseur Gil Mehmert die Aufführung. „Ich wollte nie wieder eine Premiere unterbrechen“, sagte er. Die Pause nutzte der 61-Jährige, um noch mal vom Entstehungsprozess des Musicals zu erzählen.

Unter den Ehrengästen: Model Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher. Copyright: Daniela Decker

Das Stück wurde bereits vor zwei Jahren in Bergisch Gladbach getestet, seitdem kräftig umgekrempelt. „Noch vor zwei Tagen haben wir ein bisschen was geändert“, verriet Mehmert. „Heute wollten wir die aktuelle Fassung eigentlich in einem Rutsch präsentieren.“ Als die Hauptdarstellerin länger hinter dem Vorhang in der Kulisse verschwand, rief FC-Stadionsprecher Michael Trippel schon spaßeshalber rein: „Sie hat gekündigt.“

Doch das Problem wurde behoben. Und das Publikum konnte eine zweite Hälfte erleben, die mehr Emotionen und berührende Momente bot als vor der Pause. Das Produzenten-Duo Frank Blase und Marc Schneider atmete erleichtert durch.

„Dieses sehr unterhaltsame Musical kann ich nur mit einem meiner Standardsätze kommentieren: Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands“, sagte Trippel lachend.