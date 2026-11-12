Neues Kölner Musical „Kick Like a Woman“Jedes Tor ein Befreiungsschlag

Als sich Conny Walter zum Probetraining des SSG 09 Bergisch Gladbach meldet, trägt sie Kronkorken unter ihren Sohlen. Echte Stollenschuhe kann die 18-Jährige von ihrem Kellnerinnengehalt nicht bezahlen. Überhaupt ist sie nur heimlich hier. Ihr Vater ist Witwer, baut die A4 und pflegt höchst traditionelle Vorstellungen von den Geschlechterrollen. Seiner einzigen Tochter hat er das Fußballspielen verboten. So etwas mache man nicht als Mädchen. Wie schon Sepp Herberger wusste: Für Damen sei der Fußballsport nicht geeignet, „eben schon deshalb, weil er ein Kampfsport ist“.

Diese Conny mit dem klassischen Fußballernachnamen Walter hat sich Autorin Constanze Behrends ausgedacht, Stephan Kanyar hat die Musik zu ihrer Heldenreise komponiert und Antonia Kalinowski verkörpert sie mit Charme und stimmgewaltigem Enthusiasmus – das alles nach einer Idee des Musical-Regisseurs Gil Mehmert.

Aber Connys Erfahrungen sind diejenigen, die viele Fußballspielerinnen machen mussten. Und die Geschichte hinter dem neuen Musical „Kick Like a Woman“, das jetzt seine Premiere im Depot 1 feierte, sie hat sich wirklich so ereignet: In Taiwan soll 1981 die erste, noch inoffizielle WM der Frauen stattfinden. Natürlich ist auch die Fußballnation Deutschland eingeladen.

Bergisch Gladbach ist Weltmeister

Die hat freilich gar keine Frauen-Nationalmannschaft, bis 1970 hatte der DFB den Frauenfußball sogar explizit verboten. Jetzt leitet er die Einladung aus Asien an den mehrmaligen deutschen Meister weiter, die SSG 09. Bezahlen sollen die Damen die Reise nach Taiwan natürlich selbst. Doch dann gewinnen sie gegen alle Widerstände das Turnier. Bergisch Gladbach ist Weltmeister. Es ist das Wunder von Taipeh und spätestens nach den zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) von „Kick like a Woman“ ist man davon überzeugt, dass es ein noch größeres Wunder ist als das allseits bekannte von Bern.

Das Produzentenduo Frank Blase und Marc Schneider („Himmel und Kölle“) von der Kölner Apiro-Stage hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Musicals auf die Bühne zu bringen, in denen von deutschen Erfahrungen und Geschichten gesungen wird, vor allem im komischen Fach. Dass Blase dazu das Angebot der Stadt angenommen hat, das bisherige Interimsquartier des Kölner Schauspiels im Mülheimer Carlswerk als Mieter zu übernehmen, hat nicht jedem gefallen. Eigentlich sollte hier ein Ort für die freie Theater- und vor allem Tanzszene entstehen. Bis die Haushaltskrise kam und alle Pläne für null und nichtig erklärt wurden.

Solo von Conny Walter (Antonia Kalinowski) im Trainingsanzug der SSG 09 Copyright: Morris Mac Matzen/apiro Entertai

Statt widerständiger Kunst also aalglatter Kommerz? Doch man sollte sich nicht von der pink funkelnden Neudekoration der ehemaligen Fabrikhalle täuschen lassen: Entscheidend is’ auf’m Platz und „Kick Like a Woman“ hat das Herz am richtigen Fleck, den Fuß nah am Ball und eine Geschichte zu erzählen, die unbedingt erzählt werden will: Von weiblicher Selbstermächtigung und lesbischer Liebe, von den Mühen der Ebene und von sportlichen Triumphen. Davon, wie man sich mit Geschick und Durchhaltevermögen aus dem gesellschaftlichen Abseits kicken kann.

Conny ist ein Naturtalent, begnadet mit einem „göttlichen rechten Fuß“, wie es ihr Astrid Greif (Amber-Chiara Eul) bescheinigt. Conny himmelt die Stürmerin des SSG 09 hemmungslos an – später wird sie zur erbitterten Konkurrentin, noch später zum Love Interest. Zuerst jedoch muss die junge Träumerin feststellen, dass ihre Idole sämtlich handfesten Berufen nachgehen, dass man auch als Teil des besten Teams im deutschen Frauenfußball nicht vom Kicken leben kann. Ja, dass man als Frau für seine Leidenschaft und sein Können nur draufzahlt. Dafür, dass sie kein Ligaspiel verlieren und jeden Meistertitel erobern, müssen sich die Spielerinnen sexistische Kommentare gefallen lassen („Spielt doch lieber mal im Minirock“). Es ist, als würde man gegen eine Wand ohne Tore schießen.

Historisch verbriefte Frauenfeindlichkeiten

So beschreibt „Kick Like a Woman“ eigentlich die Story einer großen Frustration, selbst die grobgestricktesten Frauenfeindlichkeiten sind historisch verbrieft. Doch das Musical umdribbelt alle patriarchalen Hürden mit unwiderstehlichem Drive, verwandelt seine Standardsituationen – den häuslichen Konflikt vor dem Röhrenfernseher, die Selbstzweifel in der Umkleidekabine, das Altherrengepränge auf der DFB-Sitzung – in komische Highlights, von denen die meisten Jana Henrique gehören, die uns als beidfüßige Spielerin „Schlumpf“ Bauer durch die Geschichte führt, und in tief anrührende Momente, darunter Michael Ophelders lang ersehnte Einsicht als irregeleiteter Vater („Sei so, wie du bist“) und die Powerballade, mit der Karen Müller hinter den eisernen Vorhang ihrer Trainerin blicken lässt („Meine Entscheidung“).

Die Szenen wechseln dank mobiler LED-Wände schlaglichtartig, und ebenso schnell wechselt das neunköpfige Ensemble durch eine Vielzahl von Rollen. Rein sportlich betrachtet ist das schon eine beachtliche Leistung.

Selbstredend arbeitet Constanze Behrends’ Buch mit Klischees: der dicke DFB-Präsident, seine klug-subversive Sekretärin, der verständnislose Vater, die strenge Trainerin, die eingebildete Star-Athletin. Auch neigen Stephan Kanyar von der vierköpfigen Liveband mitreißend gespielten Songs gelegentlich zum Schlagerhaften. Und sogar Gil Mehmerts in Deutschland wohl konkurrenzlose Musical-Expertise kann den ein oder anderen hölzernen Dialog nicht verhindern.

Doch gerade diese vermeintlichen Kritikpunkte wirken sich letztlich positiv auf den Gesamteindruck aus. „Kick Like a Woman“ erzählt nicht nur, wie es im Programmheft heißt, eine David-gegen-Goliath-Geschichte, die Produktion ist selbst ein Steinchenschleuderer im riesigen Musicalgeschäft, ein grundsympathischer Underdog mit Kronkorken unter der Sohle.

Vor allem aber findet das Stück viele kleine, authentische Momente inmitten seines großen Fußballwunders, zwischen Bauarbeiter-Vater und Anti-Atomkraft-Sohn, zwischen Conny und einer taiwanesischen Gegnerin, vor allem aber zwischen den Spielerinnen des SSG 09. Den bekannten Bechdel-Test zur Darstellung und Sichtbarmachung von Frauen besteht das Musical jedenfalls mühelos. Und das gilt auch für alle anderen möglichen Tests: „Kick Like a Woman“ ist ein Volltreffer.

Termine: bis 11. April, Do–So. Tickets bis Ende des Jahres auf allen Plätzen 29,90 Euro, Depot 1, Schanzenstraße 6–20. Tickets unter www.kicklikeawoman.de