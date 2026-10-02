Ein Abend im Zeichen der Nachhaltigkeit: Felix Neureuther ist am Donnerstag (1. Oktober) im Historischen Rathaus in Köln mit dem „Internationalen TÜV Rheinland Global Compact Award“ ausgezeichnet worden. Der ehemalige Skisportler erhielt den mit 25.000 Euro dotierten Preis für sein Engagement in den Bereichen Bildung, Gesundheit sowie Natur- und Umweltschutz. Auch Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester war vor Ort und betonte die gesellschaftliche Bedeutung des Sports.

Neureuther will Kindern Naturschutz vermitteln

„Ich sehe mich als emotionalen Vermittler von Werten, die uns wichtig sind“, sagte Neureuther bei der Verleihung. Der Preis sei für ihn nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Ansporn, weiterzumachen und die Dinge in eine positive Richtung zu verändern. „Mit dem Geld werden wir viele Kinder zur Bewegung bringen, viele Kinder in die Natur herausbringen. Wahrscheinlich sind die Kinder die Lösung unseres Problems mit der Erde.“

OB Torsten Burmester mit Felix Neureuther und Dieter Spath vom TÜV (v.l.) Copyright: Arton Krasniqi

Mit unterschiedlichen Projekten setzt sich Neureuther dafür ein, Kindern und Familien Natur und Umweltschutz zu vermitteln. Mit seinem Bildungsprogramm „Beweg dich schlau!“ unterstützt die Felix-Neureuther-Stiftung Familien dabei, mehr Bewegung in ihren Alltag zu integrieren. Gemeinsam mit seinem Vater Christian Neureuther engagiert sich der Sportler zudem im Projekt „Naturhelden“ für den Schutz und Erhalt der alpinen Ökosysteme, indem Kinder an Natur- und Umweltschutz herangeführt werden sollen. Neureuther, der zu den erfolgreichsten deutschen Skisportlern zählt, ist seit 2025 UN-Botschafter für saubere Berge und Gletscher.

Olympiabewerbung und Klimawandel in der Stadt

Burmester sprach in seiner Rede auch über die gescheiterte Olympiabewerbung der Stadt: „Wenn man sich auf einen sportlichen Wettkampf einlässt, muss man auch damit rechnen, dass man verliert.“ Entscheidend sei nun, was daraus entstehe. „Wir wollen aus dieser Niederlage etwas Starkes machen. Eine starke deutsche Bewerbung und dass wir all das, was wir hier in Köln erreicht haben an Begeisterung und Unterstützung, nicht nur für den Sport, sondern auch für ein Zukunftsprojekt, weiterführen können.“

Köln sei zwar keine Wintersportstadt, aber eng mit dem Sport verbunden – unter anderem durch die hohe Mitgliederanzahl im Alpenverein, die Deutsche Sporthochschule und nicht zuletzt den 1. FC Köln. Gerade deshalb sei der Blick auf die Zukunft des Sports wichtig.

Der Preis zeichnet Personen aus, die sich in besonderer Weise für Nachhaltigkeit und die Ziele des „UN Global Compact“ einsetzen. Copyright: Arton Krasniqi

Neureuther spreche offen über die Grenzen des Wachstums und darüber, dass der Klimawandel den Wintersport zunehmend bedrohe. Diese Entwicklung betreffe nicht nur die Alpen, sondern auch „unsere Lebensader, den Rhein“. Niedrige Pegelstände und die Folgen der zunehmenden Hitze würden zeigen, was auf Köln zukomme, wenn nicht gegengesteuert werde. Burmester würdigte Neureuthers Engagement über den Sport hinaus: „Mit deinem Einsatz bist du ein Vorbild für alle von uns.“ Seine Stiftung leiste einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Christian Neureuther überreicht Olympiafackel

Für einen besonderen Moment sorgte Neureuthers Vater Christian, als er seinem Sohn zur Preisübergabe eine originale Olympiafackel der Winterspiele 2026 in Mailand überreichte. Die Fackel knüpft an eine Familientradition an: Neureuthers Mutter Rosi Mittermaier hatte nach ihrem Olympiasieg 1976 ebenfalls eine Fackel erhalten. Seitdem sammelt Neureuther die Olympiafackeln.

Der „Internationale TÜV Rheinland Global Compact Award“ wurde zum siebten Mal vergeben. Mit der Auszeichnung würdigt der TÜV Rheinland Stiftung Personen, die sich in besonderer Weise für Nachhaltigkeit und die Ziele des „UN Global Compact“ (dt.: Globaler Pakt der Vereinten Nationen) einsetzten, informiert die Stiftung auf ihrer Website. Dieser möchte Unternehmen an zehn definierte Prinzipien erinnern – unter anderem an den Schutz internationaler Menschenrechte, Umweltbewusstsein und die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien. Seit 2006 wird die Initiative von der Stiftung TÜV Rheinland unterstützt.

Mit der Preisverleihung soll nachhaltige Entwicklung in Gesellschaft und Wirtschaft gefördert werden, so die Stiftung TÜV Rheinland. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem die Meeresbiologin Antje Boetius und der Bergsteiger Reinhold Messner.