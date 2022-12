Bei Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn schlug ein Corona-Schnelltest positiv an.

Köln – Den Prinzen hatte es vor dem Sessionsauftakt im vergangenen November erwischt, nun kurz vor dem Beginn des Straßenkarnevals auch den Kölner Festkomitee-Präsidenten Christoph Kuckelkorn. Wie FK-Sprecherin Tanja Holthaus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigt, hat bei Kuckelkorn am Sonntag ein Corona-Schnelltest ein positives Ergebnis gebracht. „Er hat aber bisher keine Symptome“, sagt Holthaus.

Ein PCR-Test soll nun Gewissheit bringen

Ein PCR-Test soll nun letzte Gewissheit bringen, hier läge das Ergebnis aber noch nicht vor. Sollte sich das positive Ergebnis bestätigen, würde Kuckelkorn die Feierlichkeiten an Weiberfastnacht verpassen. In großer Aufregung ist man beim Festkomitee deswegen offenbar nicht. Kuckelkorns Aufgaben würden dann etwa dessen Stellvertreter übernehmen können, so die Sprecherin.

Auch sei es denkbar, dass Kuckelkorn einzelne nötige Entscheidungen von zu Hause aus treffe, sollte es sein Gesundheitszustand zulassen. Prominentestes Beispiel aus Köln ist hier ja FC-Trainer Steffen Baumgart, der das Spiel der Geißböcke gegen den SC Freiburg vor dem TV verbringen musste. Ein von der Tochter aufgenommenes Video aus Baumgarts Wohnzimmer wurde daraufhin zum Internet-Hit.