Im Getriebewerk von Ford wird gehämmert, gekratzt, gebürstet und geschliffen, was das Zeug hält. Mehr als ein Dutzend Mitarbeiter der Kölner Ford-Werke sind eifrig damit beschäftigt, das Kunstwerk „Goldener Vogel“ von HA Schult (87) auf Vordermann zu bringen. Beschäftigte aus allen Abteilungen packen mit an – vom Mechaniker über die Verwaltungsangestellte bis zum Abteilungsleiter. Sie inspizieren die Mängel, befreien die Karosserie des goldenen Fiesta von Rost, entfernen loses Material von den Flügeln und widmen sich kleinsten Details.

Das Flügelauto hat ihren Ehrgeiz geweckt, denn alle sind freiwillig und nach Feierabend dabei. „Als gebürtiger Kölner und stolzer Ford-Mitarbeiter in dritter Generation erfüllt es mich mit Freude, heute hier zu sein und bei der Restaurierung dieses Kölner Wahrzeichens mithelfen zu dürfen“, sagt Marketing-Mitarbeiter Elia Köse (23). „Ich nehme sehr gerne daran teil und finde es super, dass die Firma das ermöglicht.“ An Autos schraubt er normalerweise nicht herum. „Aber die Aktion macht einfach Spaß“, meint Köse.

Fordler aus allen Abteilungen wollen bei der Restaurierung mithelfen

„Wir haben vor einigen Wochen eine Mail an alle 10.000 Beschäftigten geschrieben und gefragt, wer mithelfen will“, erzählt Gesamtbetriebsratschef Benjamin Gruschka. „Es haben sich Schlosser gemeldet, aber auch Angestellte, die eigentlich gar nichts mit dem Auto zu tun haben und die gesagt haben: Ich habe zwei linke Hände, aber ich will mitmachen.“ Die Resonanz sei groß, man rechne mit 200 bis 300 Menschen, die sich beteiligen werden. „Wir arbeiten ab jetzt jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr an dem Fiesta, mit immer unterschiedlichen Freiwilligen. Jeder konnte sich einen Termin buchen, die Plätze bis Weihnachten waren in wenigen Minuten ausgebucht.“

Eine Ford-Mitarbeiterin macht ein Selfie mit HA Schult vor dessen Kunstwerk „Goldener Vogel“. Copyright: Arton Krasniqi

Als Erstes gelte es, „den Rost freizulegen und die Lackabsplitterungen an den Flügeln wegzumachen“, so Gruschka. Dann würden die verrosteten Teile rausgeflext und neue Schweißelemente eingesetzt. „Irgendwann wird gespachtelt und geschliffen, und dann wird das Auto so hergerichtet und zugemacht, dass keine Tauben mehr hereinkommen können.“ Gegen März werde man das Flügelauto neu lackieren.

Künstler HA Schult ist begeistert von der Aktion bei Ford

Mehr als 35 Jahre stand es auf dem Treppenturm des Zeughauses, musste diesen Standort aber aus statischen Gründen verlassen. In dem historischen Gemäuer hatten sich bereits Risse gebildet, es drohte durch das rund vier Tonnen schwere Kunstwerk weiteren Schaden zu nehmen.

Mitte August wurde der „Goldene Vogel“ per Autokran vom Turm gehoben. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Spektakel. Nun sind die Beschäftigten der Ford-Werke am Zug. Bereits 2005 und 2012 war das Flügelauto für Reparaturen vom Turm heruntergenommen worden. Nach der Restaurierung soll das Kunstwerk auf dem Turm des Maritim-Hotels an der Deutzer Brücke installiert werden.

HA Schult ist von der Aktion bei Ford begeistert: „Ich finde das fantastisch. Es ist für mich ein wahnsinniges Glücksgefühl zu sehen, wie die ganze Belegschaft mit anpackt. Das machen die Menschen hier ja für die Kunst. Und das finde ich einfach super.“