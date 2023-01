Köln – Das Fundbüro der Stadt Köln verkauft nach vielen Monaten Corona-Pause erstmals wieder Fundräder. Der Verkauf der rund 250 Fahrräder beginnt am Mittwoch (16. Juni) um 10 Uhr am Kalk-Karree auf dem Ottmar-Pohl-Platz in Kalk. Die Preise reichen von 10 bis 600 Euro pro Rad.

Vor Ort gilt die Maskenpflicht und Abstände sind einzuhalten. Zudem dürfen gleichzeitig maximal 30 Personen auf die Verkaufsfläche. (red)