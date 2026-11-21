Die Honorarkonsulin hat sich für ihr erstes Interview in der neuen Rolle traditionell laotisch angezogen: Sie steht in einem Sinh – einem langen Wickelrock – und einem passenden Schal über einem eng anliegenden Oberteil im riesigen Wohnzimmer ihres Hauses in Junkersdorf. Ihr Büro richtet sie gerade im Keller ein. Phonesavanh Thura ist vor Kurzem zur Honorarkonsulin ihres Geburtslandes Laos ernannt worden. Zuständig ist sie für ihre Landsleute in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Sie ist die erste und bisher einzige Vertreterin für Laos in diesem Amt in ganz Deutschland. „Ich bin sehr stolz. Ich mache das für Laos und für Deutschland, denn ich bin diesem Land sehr dankbar.“

Der Botschafter von Laos hat sie vorgeschlagen für die ehrenamtliche Aufgabe. Denn Phonesavanh Thura ist in der Laos-Community bekannt und gut vernetzt. „Hier in Deutschland weiß man, wer ich bin, und in Laos auch, da ich oft dorthin reise“, sagt sie. 500 Laoten, schätzt sie, leben in der Kölner Gegend. Eine kleine, eng verbundene Gemeinschaft – auch wegen der gemeinsamen Geschichte. „Wir waren alle Flüchtlingskinder“, sagt Phonesavanh Thura.

Phonesavanh Thura in traditioneller laotischer Kleidung mit Wickelrock und Schal Copyright: Arton Krasniqi

Sie wurde in Laos geboren, lebte mit ihren Eltern in der Hauptstadt Vientiane. In den 1970er Jahren verließen viele Laoten das Land, nachdem die Kommunisten die Regierung übernommen hatten. Sie selbst war sechs Jahre alt, als ihre Eltern mit ihr 1979 zunächst ins Nachbarland Thailand flohen. „Wir mussten durch den riesigen Mekong schwimmen, ich glaube, meine Eltern hatten mich mit Schlaftabletten ruhig gestellt.“ Sie kamen in ein Lager in Thailand und durften schließlich nach Deutschland ausreisen.

80 Laoten kamen nach Köln-Mülheim

Nach ihrer Erinnerung war es der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), der veranlasste, dass die Laoten ins Rheinland kamen – damals war Bonn noch Hauptstadt und Schmidt wusste, dass es in Vientiane eine deutsch-laotische berufliche Schule gab, die hervorragend ausbildete. Sie wurden mit 80 Landsleuten in einer gecharterten Lufthansa-Maschine ausgeflogen und alle kamen in eine Caritas-Einrichtung in der Elisabeth-Breuer-Straße in Mülheim, heute ein Seniorenzentrum. „Wir waren total durchgefroren, wir trugen dünne Sachen und Flipflops. Es war der 17. Dezember, es war sehr dunkel, die Bäume hatten keine Blätter mehr.“ Das hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt.

Die laotischen Kinder in Mülheim mit einer deutschen Patin. Phonesavanh Thura ist die zweite von links (mit weißem Pullover). Copyright: Thura

Die Caritas habe sie sehr gut betreut. „Ich bin bis heute sehr dankbar dafür, das waren wirklich noch goldene Zeiten.“ Jede Familie bekam einen deutschen Paten, der sich um sie kümmerte. Es gab Deutschunterricht und am Wochenende auch Stunden in der Muttersprache.

Später wurden dann die Familien auf Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen verteilt, damit sie sich besser integrieren konnten. Thuras Familie zog nach Ossendorf. Die Eltern fanden bald Arbeit. Die Mutter, die daheim Lehrerin war, wurde Altenpflegerin. Der technisch ausgebildete Vater arbeitete als Dreher und Werkzeugmacher. „Für die Eltern war es ein Kulturschock, für mich weniger. Ich war ja sehr jung.“ Phonesavanh Thura besuchte die erzbischöfliche Ursulinenschule. Sie machte eine Ausbildung bei der Colonia-Versicherung, wurde dort Leiterin des Schadenmanagements. Schließlich machte sie sich als Wirtschaftsberaterin selbstständig.

Damenclub in Köln sammelt Spenden für Laos

Klingt alles reibungslos. War es das? „Laoten sind sehr fleißig. Und sie sind flexibel“, sagt sie. Alle, die mit nach Mülheim gekommen waren, hätten Fuß gefasst. Dabei seien die unterschiedlichen Mentalitäten nicht zu verleugnen. In Deutschland seien die Menschen sehr direkt. „Hier redet man locker, man sagt ehrlich seine Meinung.“ In Laos sei aber Höflichkeit das höchste Gebot, man sage nie nein und werde nicht laut. „Ich bin schon fast überintegriert. In Laos muss ich mich erst wieder reinarbeiten.“ Dort sei sie den Menschen manchmal schon zu sehr deutsch. Das Wissen um die Unterschiede ist allerdings auch eine ideale Voraussetzung für die Vermittlungsarbeit zwischen den Ländern – eine der Hauptaufgaben ihres Amtes: wirtschaftliche und menschliche Kontakte herstellen, Verständnis wecken und für ihr Land werben.

Eines ihrer Kraftzentren ist der gemeinnützige Damenverein Satri Lao („laotische Damen“), der in Köln und Umgebung Veranstaltungen organisiert und Spenden sammelt. Sein Leitmotiv lautet: „Zu Ehren des ehemaligen Heimatlandes – Zum Dank der neuen Heimat“. „Da sind zuletzt für Flutopfer in Laos 5500 Euro zusammengekommen. Das ist für vierzehn Frauen wirklich sehr viel.“ Der Club kümmert sich auch darum, dass die Laoten der zweiten und dritten Generation ihr Erbe nicht vergessen. „Die Kinder können oft die Sprache nicht mehr.“ Tänze, Brauchtum, buddhistische Rituale werden gepflegt. Und die Höflichkeit gegenüber den Älteren muss manchmal wieder eingeübt werden. „Die Eltern sind weise, sie haben viel erlebt. Das muss geachtet werden.“

Laos gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Erde

Die Honorakonsulin muss auch in anderer Hinsicht Aufbauarbeit leisten. Laos, ein Einparteienstaat zwischen Thailand und Vietnam, gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Erde. „Aber wir arbeiten uns hoch.“ Der größte Wirtschaftsfaktor sind die Stromkraftwerke, die mit den Wassermassen des Mekong betrieben werden. Hier sei ein Ansatz für eine Zusammenarbeit mit deutschen Fachleuten. Außerdem verließen viele junge Menschen das Land. Diese könnte man als dringend benötigte Fachkräfte nach Deutschland holen. Und hier möglichst so gut betreuen wie die Flüchtlinge damals in den 1970er Jahren.

Phonesavanh Thura war schon immer Ansprechpartnerin für Laoten bei Behördenfragen, Rentenanträgen, juristischen Problemen. Das setzt sie nun ganz offiziell in ihrem Amt fort. Die erste Anfrage kam von zwei jungen Frauen, die für die Ausländerbehörde eine Bescheinigung über ihre laotischen Schulabschlüsse brauchen. Das erledigt sie dann in ihrem neuen Arbeitszimmer. Hauptberuflich hat sie zusammen mit ihrem Mann eine Beratungsfirma für Kontakte nach Myanmar. Ihr Mann ist schon seit einigen Jahren Honorarkonsul seines Heimatlandes Myanmar. Zurzeit ist dort die politische Lage schwierig. Sie weiß also schon Einiges über die Welt der Diplomatie.

Wenn offizieller Besuch kommt, dann stellen die beiden zur Begrüßung ein Banner mit ihren Titeln und Ländersymbolen an die Eingangstür. Bei der Nachbarschaft erregt das nicht weiter Aufsehen. Rechts wohnt der Bauer vom Dreigestirn, links ein FC-Promi, erzählt Phonesavanh Thura und lacht. Honorarkonsuln fallen da nicht besonders auf.

In Köln sitzen 14 Honorarkonsulate

Köln ist der Sitz von 14 Honorarkonsulaten, die in der Regel für NRW zuständig sind.Vertreten sind hier die Länder:IrlandBelgienBotsuanaChileKroatienKönigreich DänemarkFrankreichGambiaIslandLaosLettlandMexikoMyanmarNiederlandeAußerdem gibt es noch die Generalkonsulate von Italien und Polen mit weitergehenden Zuständigkeiten.

Honorarkonsulinnen und -konsule sind keine Berufsbeamte und arbeiten ehrenamtlich. Ihre typischen Aufgaben sind Unterstützung von Staatsangehörigen bei Notfällen, Wirtschafts- und Kulturförderung und Kontaktaufbau zu Behörden und Unternehmen. Im Unterschied zu einem Berufskonsul hat der Honorarkonsul in der Regel keine hoheitlichen Befugnisse wie Visaerteilung oder Passausstellung.

„Die mexikanische Community ist sehr extrovertiert“: Honorarkonsulin Helga Grabbe bei den „Dia de los Muertos“ Copyright: Grabbe

Honoralkonsuln werden vorgeschlagen, der Vorschlag wird dann von der Staatskanzlei und dem Auswärtigen Amt geprüft. Vorgeschlagen werden Menschen, die besondere Beziehungen zu den Ländern haben, die sie vertreten sollen. „Das sind sehr individuelle Geschichten“, sagt Helga Grabbe, die seit 2024 Honorarkonsulin von Mexiko ist. Sie engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für den Bildungsaustausch mit Mexiko, hat für die Carl-Duisberg-Gesellschaft Bildungszentren in Mexiko aufgebaut. In der in Köln ansässigen Hueber-Akademie arbeitet sie daran, hoch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal aus Mexiko für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. „Es ist wichtig, dass man wirklich Wissen über das Land hat und hier der Diaspora dient.“ Also sich um die Menschen kümmert, die aus dem Land kommen. In NRW seien 3500 Menschen mit mexikanischem Pass registriert, in Köln lebten rund 1000. „Es ist eine sehr extrovertierte Community, sie ist sehr sichtbar“, sagt Grabbe und meint damit zum Beispiel die Feiern zu den „Dia de los Muertos“ rund um Allerheiligen.

Affäre um „Konsul Weyer“ wirkt lange nach

Der diplomatische Korps sei lange eher männlich geprägt gewesen, das ändere sich nun langsam. Es sei eine große Ehre, für die Aufgabe ausgewählt zu werden. Auch wenn die Affären um den Titelhändler „Konsul Weyer“ noch immer ein bisschen nachwirkten. Weyer hatte zwischen 1960 und 1980 nach eigenen Angaben mehrere Hundert Honorarkonsul-Titel vor allem armen südamerikanischen Ländern abgeschwatzt und dann an Menschen verkauft, die sich damit schmücken und Geld verdienen wollten. Dabei hat der Titel nichts mit „Honorarzahlungen“, sondern mit „honor – Ehre“ zu tun. Diese Zeit der Eitelkeiten sei aber schon sehr, sehr lange vorbei, sagt Helga Grabbe. Sie hat kein Budget, bekommt noch nicht einmal eine Aufwandsentschädigung. „Wenn wir Empfänge oder Feiern ausrichten, dann müssen wir uns etwas einfallen lassen, Kooperationspartner finden. Aber man kann viel gestalten, wenn man will.“