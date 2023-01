Köln – Eine der gefragtesten Beauty-Influencerinnen und Bloggerinnen Deutschlands hat im Restaurant „Sticky Fingers“ vor dem Hyatt Hotel am Rheinboulevard eine Benefiz Party gegeben. Kisu Nguyen (27) ist in Berlin mit vietnamesischen Eltern geboren und aufgewachsen. Ihre Schönheits-Tipps bei Instagram werden von 513 000 Followern und bei YouTube von mehr als 430 000 Abonnenten verfolgt.

Nguyen hatte einige Dutzend ihrer Fans, Freunde und Unterstützer eingeladen. Diese konnten allerdings nur eine Eintrittskarte für diese spezielle Dankes-Party gewinnen, wenn sie sich zuvor an einer von Kisu initiierten Spenden-Aktion beteiligt hatten.

Influencer setzen sich deutschlandweit für gemeinnützige Projekte ein

Die inzwischen hochschwangere Influencerin mit den Lieblingsfarben Rosa und Pink, die häufig in Köln zu Besuch ist, da ihre Agentur an der Lindenstraße liegt, war im Frühjahr zur ersten „Nandini“-Botschafterin ernannt worden. Die von Natalie Nothstein gegründete gemeinnützige GmbH Nandini mit Sitz am Hansaring will sich gemeinsam mit Influencern um Herzensangelegenheiten kümmern und deutschlandweit gemeinnützige Einrichtungen wie Vereine, Stiftungen und Hilfsorganisationen unterstützen.

Nothstein: „Wir wollen den großen Einfluss der digitalen Medien nutzen, um in der echten Welt etwas Gutes zu tun.“ Der Auftakt mit der Beauty-Expertin kam daher passenderweise der Aktion „look good, feel better“ von DKMS Life zu Gute.

Influencerin Kisu Nguyen besucht DKMS-Kurs im Krankenhaus Holweide

Diese Tochtergesellschaft der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) organisiert an großen Krankenhäusern Kosmetikseminare für Krebspatientinnen, um ihnen eine neue Lebensqualität und mehr Selbstsicherheit zu vermitteln. Um sich selbst ein Bild zu machen hatte Nguyen kürzlich einen solchen Kurs im Krankenhaus Holweide besucht und anschließend für das Projekt 5812 Euro gesammelt.

„Für mich persönlich ist es ein unbeschreiblich tolles Gefühl, meine Reichweite in den sozialen Medien für einen guten Zweck zu nutzen“, sagte Nguyen, als sie den zugehörigen Spendenscheck an Theresa Aengenheyster von DKMS Life überreichte. „Dieses Geld wird nun für weitere Kurse eingesetzt“, hieß es. (NR)

Das nächste Kosmetikseminar von DKMS Life in Köln findet am 2. September (ab 14 Uhr) beim Verein „Lebens Wert“ an der Uniklinik statt. Die Teilnahme am Kurs und eine Tasche mit 13 hochwertigen Kosmetikprodukten, die auf die einzelnen Schritte des Programms abgestimmt sind, sind für die Patientinnen kostenfrei.