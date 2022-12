Köln – Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln aktuell nach einem unbekannten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am 28. Dezember 2019 die Geldbörse eines 51-Jährigen in dessen Büro in Köln-Ensen gestohlen zu haben.

Der Unbekannte soll laut Aussage der Polizei die EC-Karte und den Ausweis des Geschädigten wenig später in einem Bonner Geldinstitut dazu genutzt haben, sich eine vierstellige Bargeldsumme auszahlen zu lassen.

Hinweise nimmt die Kölner Polizei telefonisch unter der Nummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (kle)