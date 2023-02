Köln – Ein Ast eines 50 Meter hohen Baums ist am Samstagnachmittag in Köln auf das Auto einer Familie gestürzt. Die Familie hatte Glück im Unglück: Nur eine Person erlitt leichte Verletzungen und alle vier Familienmitglieder konnten das Auto selbstständig verlassen. Dies teilte die Feuerwehr am Samstag mit.

Mehrere Notrufe gingen bei Kölner Feuerwehr ein

Um 14.31 Uhr wurde die Kölner Feuerwehr alarmiert, dass an der Ecke Militärringstraße / Aachener Straße ein massiver Ast eines etwas 50 Meter hohen Baums abgebrochen sei. Der Ast krachte auf die Motorhaube der vorbeifahrenden Familie – der Innenbereich des Wagens blieb unbeschädigt.

Die bei der Feuerwehr eingehenden Notrufe teilten mit, dass die Familie eingeklemmt sei. Die Lage stellte sich für die Feuerwehrleute und den Rettungsdienst vor Ort anders dar. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte mit 12 Fahrzeugen beteiligt. (mab)