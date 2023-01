Köln – Bei der 49. Ausgabe des Kanurennens „Großes Wappen von Köln“ auf dem Rhein haben am Wochenende mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland teilgenommen.

Firmen und Vereine

Die Großcanadier-Rennen mit je sieben Bootsinsassinnen und -insassen richteten sich am Samstag an Firmen und Vereine. Die Leistungen der Klassik-Einer-Rennen am Sonntag wurden für die Teilnahme an Deutschen und Internationalen Meisterschaften gewertet.

Zieleinlauf war an der Deutzer Brücke. Organisiert wurde die Veranstaltung, die coronabedingt vom zweiten September-Wochenende verschoben wurde, von den Kanusportfreunden Köln. (hol)