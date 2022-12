Köln – Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter am Samstag den Netto-Supermarkt in Köln-Widdersdorf überfallen und Bargeld erbeutet. Polizeiangaben zufolge soll er gegen Ladenschluss um 22 Uhr gewaltsam in den Tresorraum des Discounters auf der Hauptstraße eingedrungen sein, dort zwei Mitarbeiterinnen mit der Waffe bedroht und sie aufgefordert haben, ihm die Tageseinnahmen zu geben. Diese steckte er in eine rot-gelbe Kühltüte des Netto-Discounters und floh in Richtung Hauptstraße. Die beiden Frauen erlitten einen Schock.



Die Polizei fahndet nun nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß sein und eine Sturmhaube getragen haben. Die Ermittler haben Hinweise, wonach er für die Flucht ein rotes Auto benutzt haben soll. Zeugen können sich auf einer Polizeiwache oder unter 0221/229-0 melden. (hol)