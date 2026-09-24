„Zeit des Wartens ist vorbei“Promis feiern Bühnen-Eröffnung am Offenbachplatz

Nach 5223 Tagen Pause hat die Stadt Köln am Donnerstagabend mit einem offiziellen Festakt im Opernhaus ihre sanierten Bühnen am Offenbachplatz eröffnet. Moderatorin Bettina Böttinger führte durch den Abend mit Rede- und Musikbeiträgen, die rund 1250 geladene Gäste verfolgten, die zuvor über den roten Teppich in die Oper gelangten.

Kölner Bühnen: „14 Jahre unerreichbar“

„Die Zeit des Wartens ist vorbei. 14 Jahre lang war dieser Ort unerreichbar. 14 Jahre lang sind die Bühnen hier so schmerzlich vermisst worden“, sagte Oberbürgermeister Torsten Burmester in seiner Rede.

Die ganz große Prominenz fehlte, etwa NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Er nannte terminliche Gründe für seine Absage. Geladen waren unter anderem Henriette Reker, frühere Oberbürgermeisterin von Köln, NRW-Kulturministerin Ina Brandes, Schriftstellerin Elke Heidenreich, der Kölner Autor Frank Schätzing und Fußball-Legende Toni Schumacher.

Die Vorfreude auf die erste Aufführung in der neu sanierten Oper am Sonntag wurde jüngst von der Nachricht überschattet, dass die Bühnentechnik hakt und die Inszenierung des Premierenstücks verändert werden muss. (red)