Köln – Ein Spaziergänger hat am Freitag gegen 12.45 Uhr eine bewusstlose Radfahrerin in einem Gebüsch am Militärring in Sülz entdeckt, der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass die 49-Jährige Opfer eines Verkehrsunfalls wurde.

Sie lag zwischen Berrenrather und Gleueler Straße in der Nähe der Fußgängerbrücke vom Beethovenpark zum Geißbockheim. Der Polizei berichtete die 49-Jährige, ein anderer Radfahrer hätte sie überholt und sei dabei mit ihr zusammengestoßen. Ob es ein Mann oder eine Frau war, steht nicht fest – von dem- oder derjenigen fehlt jede Spur. Hinweise an die Polizei, Telefon 0221/229-0. (ts)