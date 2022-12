Köln – Entwarnung in Ehrenfeld: Bei ihrem Großeinsatz nach Schüssen auf der Venloer Straße hat die Kölner Polizei am Donnerstagabend nur Patronenhülsen aus einer Schreckschusswaffe gefunden. Verletzt wurde niemand, die zwischenzeitliche Sperrung von Teilen der Straße wurde aufgehoben. Die Hülsen wurden auf dem Gehsteig gefunden. In einem Zimmer auf der dritten Etage des dort liegenden Hotels fanden die Einsatzkräfte anschließend einen Mann und weitere Schreckschusshülsen. Der Hotelgast wurde befragt. Ob eine Straftat vorlag, wird noch ermittelt. Die Waffe wurde zunächst nicht gefunden.

Ein Imbissmitarbeiter hatte den Notruf gewählt, nachdem er Schüsse hörte. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an und sperrte Teile der Straße. Zunächst hatte es geheißen, dass Anwohner den Notruf gewählt hatten. Viele Anwohner und Schaulustige kamen zum Einsatzort. (hol, ts)