Köln – Die Stadt kann das von ehemals obdachlosen Menschen besetzte Haus an der Marktstraße in der Südstadt möglicherweise bald wie geplant abreißen. Die Verwaltung hat für die Bewohner ein alternatives Gebäude an der Gummersbacher Straße in Deutz bezugsfertig hergerichtet. Es handelt sich um eine städtische Immobilie, die das Amt für Wohnungswesen verwaltet.

Das Gebäude in Deutz bietet Raum für bis zu 30 Menschen. Die Wohnungen und Räume sind frisch renoviert, die Sanitäranlagen sind teilweise erneuert worden. Den Bewohnern werden zum Einzug zwei Gemeinschaftsküchen zur Verfügung gestellt. Im Gebäude kann außerdem ein weiterer Gemeinschaftsraum geschaffen werden, der sich frei gestalten und für gemeinsame Aktivitäten der Gruppe nutzen lässt. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit will die Verwaltung bei Bedarf elektrische Heizkörper zur Verfügung stellen.



Kurzfristiger Umzug möglich

Ein Umzug in das Gebäude ist nach Auskunft der Stadt kurzfristig möglich. Die Verwaltung hat Vertreter der Hausbesetzergruppe am Donnerstag zu einem Besichtigungstermin gemeinsam mit einem Architekten eingeladen, damit sie sich selbst ein Bild von den Räumen machen können. Die Aktivisten, die die Hausbesetzer unterstützen, hatten das Gebäude an der Gummersbacher Straße im September als abbruchreif bezeichnet und als Alternative abgelehnt.



Das könnte Sie auch interessieren:

Köln-Raderthal Anzeige Räumung des besetzten Hauses kurzfristig abgesagt von Tim Stinauer , Helmut Frangenberg

Die Hausbesetzung an der Marktstraße hatte für Aufsehen gesorgt, weil die Stadt das Gebäude mit Hilfe der Polizei zwangsräumen wollte. Dazu kam es aber nicht, weil Anwohner dagegen protestierten. (att)