Köln – Die Summer Stage im Jugendpark fällt dieses Jahr aus, andere Open-Air-Bühnen warten noch immer auf die Freigabe der Stadtverwaltung: Der Kultursommer in Köln sei damit gescheitert, teilt die Klubkomm mit. Der Interessenverband der Kölner Clubs und Veranstalter hat am Samstag daher gemeinsam mit der Kölner Veranstalter Initiative zu einer „Tanzdemo“ aufgerufen, die vom Neptunplatz in Ehrenfeld aus durchgeführt wurde.

Köln: Kundgebung führt zu Aachener Weiher und Uniwiesen

Der erste Teil der Kundgebung begann um 14 Uhr. Weiter ging es am Aachener Weiher, schließlich führte die Veranstaltung zu den Uniwiesen, wo seit 18 Uhr getanzt werden darf.

Die Demo auf den Uniwiesen: „Kultur ihr Ottos“ Copyright: Goyert

Die Clubbetreiber beklagen, dass sie bereits vergangenen Winter auf die Stadt Köln zugegangen seien und pandemiekonforme Konzepte eingereicht hätten. Es habe großen Zuspruch für die Ideen gegeben, so die Clubbetreiber. Doch die Umsetzung krankte schließlich an den bürokratischen Hürden. Die Absage der Summer Stage im Jugendpark sei beispielhaft dafür.

„Die Stadt Köln hat es leider über mehrere Monate versäumt, unsere Lösungsansätze für die Schaffung und Bespielung von Open-Air-Flächen zu ermöglichen“, sagt Mankel Brinkmann, Vorsitzender der Klubkomm. „Die Menschen möchten nach einem langen Pandemie-Winter zusammenkommen und Kultur gemeinsam erleben. Dass ihnen das in einer sicheren Umgebung draußen verwehrt bleiben soll, ist einfach nicht nachzuvollziehen – auch weil es in anderen Städten ja wunderbar funktioniert“.

Rat der Stadt Köln beschließt Antrag zu Open-Air

Im Rat der Stadt Köln ist am Donnerstag ein Dringlichkeitsantrag zum Thema Open-Air mit einer großen Mehrheit beschlossen worden. Volt, Grüne, CDU, SPD, Linke, FDP und die Klimafreunde bekräftigen damit den bereits im Herbst formulierten politischen Willen, Veranstaltern Außenflächen schnell und unbürokratisch zur Verfügung zu stellen. Ziel des Antrags sei es, den Menschen kurzfristig in diesem Sommer eine legale Möglichkeit zum Feiern zu bieten.

Teilnehmer der Tanzdemo in Köln: Corona-Test oder Nachweis über Impfung

Die Veranstalter fordern konkret die Zulassung für Veranstaltungen im Freien für getestete, geimpfte und genesene Personen ohne Mindestabstand und ohne Sitzplatzpflicht für maximal 1000 Personen. Darüber hinaus mangle es der Branche an einer Öffnungsperspektive für den Herbst.

Gute Stimmung auf der Tanzdemo Copyright: Goyert

Teilnehmer der Kundgebung mussten über einen aktuellen Corona-Test verfügen oder einen Nachweis über eine Genesung oder vollständige Impfung mitführen. Auf der Bühne sprachen Vertreter der Klubkomm wie DJ Cem (Beatpackers), Jens Poke (Summer Stage) sowie Ulrich Soenius von der IHK Köln.